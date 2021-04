Torreonense graba sencillo en honor a Emilia Clarke

La actriz Emilia Clarke, quien ha sido protagonista de series como Game of Thrones y filmes tales como Yo antes de ti, cuenta con miles de fans en el mundo, pero hay uno que hasta le compuso y le grabó una melodía.

Se trata del lagunero, Luis Villalba, cantautor que se ha ido abriendo camino en los escenarios.

Luis lanzó el tema Emilia a las plataformas digitales, mientras que en Youtube aparecen videos en donde él lo canta en vivo en diversas presentaciones.

En su letra dice: "Quiero ir a pasearme con Emilia y no regresar si no me puede querer; quiero preguntarme todo a Emilia y no continuar si no la puedo tener. Puedo imaginarla cual si hubiera sido ayer con sus mallas amarillas y su falda".

En entrevista con El Siglo de Torreón, Luis informó que le encanta Emilia y más por el trabajo que hizo en el filme Yo antes de ti.

"No soy mucho de películas así cursis, pero de alguna manera mi esposa me convenció de ver esa película.

"Yo era fan de Emilia por Game of Thrones y entonces vi la cinta y acabé enamorándome de Emilia, siento que el personaje que hace ahí ("Louisa Clark") refleja mucho cómo es ella en la vida real", comentó Villalba.

El lagunero externó que espera y un día Emilia pueda escuchar la melodía que le compuso.

"Ese sería uno de mis sueños ojalá y se pueda cristalizar", comentó.