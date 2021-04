Mujer 'topless' es embestida por un caballo policial durante un festival falso en Bruselas

El suceso ocurrió durante un festival falso organizado en un parque público en Bruselas, Bélgica, cuando la policía arribó al lugar a dispersar a los más de 5 mil asistentes y una mujer 'topless' no se percató de que varios elementos de la policía montados a caballo se dirigían hacia ella y terminó inconsciente tras embestida por uno de los animales, por lo que varias personas se acercaron a ayudarla.

Luego de que los miles de asistentes se rehusaron a abandonar el parque, las autoridades utilizaron cañones de agua para dispersar a las multitudes y al final del evento, 22 personas fueron arrestadas por haberse enfrentado a la policía.

El evento falso fue concebido como una broma por el Día de los Inocentes, así como una protesta ante el confinamiento obligatorio impuesto por el gobierno debido a la pandemia del COVID-19, reportó el Daily Mail; sin embargo, hasta el momento se desconocen las identidades de los organizadores y el estado de salud de la mujer que fue embestida por el caballo.

Belgium: A young woman seriously injured by the police on horseback!

I wonder, who are the real criminals?

Coronavirus measures by the City of Brussels! pic.twitter.com/Q4uvat41sE