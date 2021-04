Pensando positivo

Cuando tenemos pensamientos positivos, alegres, de satisfacción, mágicamente nuestra vida comienza a mejorar, ahora cuando estamos en constante queja, insatisfacción, tristeza, comenzamos a atraer eso a nuestras vidas. Lo importante es poder reconocer el tipo de pensamientos que estamos teniendo y en base a eso poder modificarlos para lograr la vida que queremos vivir. Recuerda que lo que crees, creas, por lo que si tú piensas por ejemplo que nunca te faltará el dinero, que serás una persona feliz y vivirás una vida a tu gusto, claro que sucederá, por lo contrario, si piensas que siempre te falta el dinero, que la vida es horrible, que todo cuesta mucho, eso te seguirá sucediendo.

Es muy importante ser observador de nuestros propios pensamientos para así poder modificarlos.

Te preguntaras como podemos lograr tener pensamientos alegres, de alta vibración más allá de las cosas que puedan estar sucediendo en nuestras vidas, bueno hay varias cosas que podemos hacer. En primer lugar, cuando se viene a nuestra mente un pensamiento negativo, debemos de buscarle el lado positivo, revertirlo, darle un giro para que deje de ser negativo.

Otra de las cosas que podemos hacer es enviarles amor a las demás personas, recuerda que nadie te hace nada, las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no, por lo que siempre envíales a todas las personas que te rodean mucho amor, cariño y pensamientos de alegría y felicidad, no envíes odio, ira, malestar porque atraerás eso. Haz la prueba y veras como todo comienza a cambiar para bien.

La gratitud para mi es una de las cosas más importantes. Agradecer siempre, por todo lo que tienes, lo que te sucede, aunque creas que no pasa nada, hay muchas cosas diarias por las que agradecer, la vida es hermosa y podemos aprender a disfrutar de ella, más allá de las adversidades.

Recuerda que todo lo que te pasa es perfecto, por algo te tenía que pasar a ti y no a mí y en determinado momento, no te enojes con las situaciones, trata de buscarle el lado positivo a todo lo que te sucede, te prometo se lo vas a encontrar, quizás no en el momento, pero luego que pasa un tiempo lo veras con mayor claridad y entenderás.

Por último te recomiendo que pases tiempo con la naturaleza, depende donde vivas el paisaje que puedas acceder, ir a la playa, a un bosque o simplemente sentarte en el pasto de tu casa o de un parque a observar los árboles, las aves, lo plena y hermosa que es la naturaleza. El contacto con ella nos baja a tierra, nos desconecta de nuestros rollos mentales y nos hace sentirnos más plenos.

Espero te sirvan estos consejos y recuerda que el tener pensamientos positivos hacen que tu vida sea mucho más plena y llena de energía vital.

¿Cómo son tus pensamientos?

Cuéntame a [email protected]

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Instagram como jorge_lpz, vibremos_positivo2020 y @meyfire.