Anuncian nominados al Premio Booker

El prestigiado Premio Internacional Booker anunció a los 13 escritores que competirán por el galardón en 2021. De estos, el próximo 22 de abril serán elegidos seis finalistas y el 2 de junio se definirá al ganador.

El premio, que se entrega cada año sólo a un libro de ficción (novela o antología de cuentos) que se traduce al inglés y se publica en el Reino Unido, cuenta con una remuneración económica de 50 mil libras esterlinas (aproximadamente un millón 419 mil 520 pesos). El premio no sólo es para el autor, sino también para el traductor.

Esta lista preliminar (filtrada de 125 libros inscritos) fue seleccionada por los jueces Lucy Hughes-Hallett (historiadora, novelista y presidenta del certamen), Aida Edemariam (periodista y escritora), Olivette Otele (profesora de historia de la esclavitud) y George Szirtes (poeta, traductor y biógrafo).

A través de una transmisión por redes sociales, Lucy Hughes-Hallett mencionó que, en el año de la pandemia, los jueces han logrado cruzar continentes transportados por la lectura. Afirmó que cada libro que lograron leer fue único. No obstante, el tema de la migración acentúa con su dolor y su interconexión con el mundo moderno.

Los preseleccionados a competir por el Premio Internacional Booker 2021 son: Vivo en los barrios marginales de Can Xue, traducido del chino por Karen Gernant y Chen Zeping; Yale University Press At Night All Blood is Black de David Diop, traducido del francés por Anna Mocschovakis; Pushkin Press The Pear Field de Nana Ekvtimishvili, traducido del georgiano por Elizabeth Heighway; Peirene Press Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, traducido del español por Megan McDowell; Granta Books When We Dease to Understand the World por Benjamín Labatut, traducido del español por Adrian Nathan West; Pushkin Press The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi de Ngugi wa Thiong'o, traducido del Gikuyu por el autor; VINTAGE, Harvill Secker The Employees de Olga Ravn, traducido del danés por Martin Aitken; Lolli Editions Summer Brother de Jaap Robben, traducido del holandés por David Doherty; World Editions Un inventario de pérdidas de Judith Schalansky, traducido del alemán por Jackie Smith; Quercus, MacLehose Press Detalle menor de Adania Shibli, traducido del árabe por Elisabeth Jaquette; Ediciones Fitzcarraldo En memoria de la memoria de Maria Stepanova, traducido del ruso por Sasha Dugdale; Ediciones Fitzcarraldo Miseria de Andrzej Tichý, traducido del sueco por Nichola Smalle. Además de La guerra de los pobres de Éric Vuillard, traducido del francés por Mark Polizzotti, Pan Macmillan, Picador.

Premio Booker

