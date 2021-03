¿Cuándo vacunarán a los futbolistas de la Sub-23 que irán a Tokio?

La Selección Sub 23 ha ganado el boleto para los próximos Juegos Olímpicos, pero con eso se viene otro problema: ¿Cuándo y dónde se van a vacunar los futbolistas que irán a Tokio? La cuestión es para tomarse en serio.

El Comité Olímpico Internacional ha pedido que todos los atletas acudan al evento vacunados, mas, aunque no es una obligación, es preferible que se acuda con todas las previsiones que se puedan tomar.

"Es muy importante la vacunación, y para los futbolistas el tiempo se les viene encima, llegarían muy justo a los Juegos, y aunque la vacunación es libre, quien no quiera hacerlo estará totalmente aislado, sin contacto con nadie o casi nadie, de por sí habrá restricciones, con esto se le vendrán más", dijo José Ignacio López Birlain, médico certificado por la Organización Mundial de la Salud, para el diagnóstico, prevención y tratamiento de COVID-19.

Fueron 50 los atletas mexicanos fueron vacunados en el CNAR el pasado 18 de marzo, quedando pendiente la segunda dosis, que se espera llegue a aplicarse a mediados de abril a más tardar.

Pero ¿con la Selección de Futbol qué va a pasar? La urgencia viene que se tiene que dar una lista, de máximo, 50 jugadores a finales del mes de junio, y el día 15 se publicará la lista final, de 18 jugadores más cuatro refuerzos que también deberán viajar a Tokio.

¿Cuándo se vacunará a los futbolistas? "El Comité Olímpico Internacional por solidaridad con los atletas y el pueblo de Japón ha pedido que los atletas que lleguen sean vacunados, y quien no quiera pues se le respetará, pero bajo su propio riesgo", dijo Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

Para el equipo de futbol, en estos momentos no hay plan, "he hablado con Yon de Luisa (presidente de la FMF) y se está analizando qué se puede hacer. Quizá una opción sea vacunar lo antes posible a los 50 (preconvocados) y a los que no están en México, pedir a los Comités Olímpicos nacionales que se las apliquen allá, aún no hay nada cerrado".

La vacunación, señala Padilla, "es responsabilidad de la Conade", y hasta el momento "ningún atleta se ha negado a vacunarse, y reiteramos, quienes no lo hagan, serán respetados al 100 por ciento".