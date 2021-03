El 2020 llegó sacudiendo al mundo. El encierro obligatorio y los planes cambiados fueron motivo de desvelo y desesperanza para muchos. Sin embargo, con el paso de los meses, se convirtió en una ventana de oportunidad para los artistas quienes comenzaron a crear nuevo contenido. La cantante Taylor Swift no fue la excepción a ello; lo que ella misma describió como un momento de incertidumbre y sensación de vagancia, al poco tiempo se convirtió en el momento que esperaba para experimentar con sonidos diversos.

"Porque todos necesitamos poder llorar... más en estos días", fue la forma en la que describió el proyecto que preparó en secreto durante meses. Folklore, que recientemente fue galardonado como el mejor álbum del año por los premios Grammy y la revista Rolling Stone, se convirtió en el "salvavidas" de la cantante, y a su vez, representó un descanso de la música acelerada, diseñada para sacudir grandes estadios y que incita a la multitud a bailar.

Taylor se dedicó, junto a los productores Jack Antonoff y Aaron Dessner a crear un álbum de 16 canciones en el cual destaca la elaborada Exile, compuesta por Taylor, Joe Alwyn (bajo el seudónimo William Bowery) y Justin Vernon de la agrupación Bon Iver.

Trabajando discretamente, la cantante dio la noticia de la llegada de un octavo álbum de estudio por medio de sus redes sociales, la mañana del 23 de julio, para ser lanzado a la media noche, acompañado del video oficial del tema Cardigan. Dicho video fue un homenaje a aquello que álbum representó para la cantante y su equipo, ya que se le puede ver aferrada a un piano (música) en el océano, debajo de una tormenta.

NUEVA PERSPECTIVA

Desde un álbum antes, Taylor ya había manifestado la inquietud (luego de que se le cuestionara en una entrevista) sobre si, algún día, debería dejar de escribir de desamor o malas experiencias si deseaba ser feliz; pero luego de componer Death By A Thousand Cuts, inspirándose en la película Someone Great, se dio cuenta de que esto era posible; Folklore representa el abrupto cambio dentro de su discografía, dado que se trata de un material donde su principal objetivo fue reflejar la historia de otras personas, partiendo del nombre del álbum.

Sin embargo, como en cualquier obra, la marca del autor se encuentra presente, y esta no podría ser la excepción. Dentro de las 16 canciones, la cantante fue dejando algunas "migajas" que mantuvieran la representación de su esencia y algunas vivencias.

¿DÓNDE QUEDÓ AGUSTINE?

Entre las "migajas" y dudas que Taylor se esforzó en dejar, están los temas complementarios donde relata la misma historia contada desde tres puntos de vista distintos. Cardigan narrado por Betty, "Betty" narrado por James y "August" narrado por "Agustine". Un triángulo amoroso donde la cantante da señales algunas de sus vivencia y de sus allegados (como la cantante Lorde). Taylor relató en el Folklore: the long pond studio sessions de Disney+, que esto tenía como finalidad terminar con los estigmas sexistas donde se le acusaba a la mujer de haberle "robado" un hombre a otra. "En mi cabeza, 'Betty' y 'James' terminan juntos. 'Agustine' no es mala, ella sólo deseaba ser querida", fueron las palabras que dejaron a los fanáticos anonadados al saber la culminación de la historia.

De esta forma, Swift juega dándole voz a las distintas partes de la historia que la conforman, y a su vez, da sentido al mismo título del álbum, relatando historias ajenas de boca en boca, mismo recurso que se suele utilizar recurrentemente en el country, la cuna de la cantante.

Para cerrar esto, Swift empleó la canción Mad Woman para hacer justicia a aquellas mujeres quienes han sido llamadas "dementes" tras rupturas o tras no cumplir con los estereotipos.

LA AUSENCIA DE PAZ

Uno de los temas que más causaron controversia desde la primera noche que llegó a los oídos del mundo fue Peace, melodía que incluso despertó la curiosidad del cantante Paul McCartney, quien la cuestionó sobre el trasfondo de esta en una plática que mantuvieron para la revista Rolling Stone.

La misma Taylor, dialogando con su productor Aaron Dessner, reconoció que se trata de una canción dolorosa, pues es una carta de presentación de ella hacia sus amigos, familia y pareja, asegurándoles, que no puede tener el control de las portadas, los paparazzi y los rumores, cuestionándose si lo demás sería suficiente. Tanto su productor, Dessner, como Paul y una gran cantidad de fanáticos se manifestaron en sus redes sociales, tomando como estandarte la melodía, en representación a la importancia de la salud Mental.

Dessner admitió, que para él representó un proyecto aislado al resto del álbum, dado que sus palabras resonaban en su cabeza, al pensar en la depresión que lo a acompañado a lo largo de su vida y, al mismo tiempo, a su matrimonio.

Al mismo tiempo, aunque la cantante reconoció que el tema My Tears Ricochet se enfoca en una situación ajena, donde alguien se sabe con el poder de lastimar y decide hacerlo, dejó pequeños indicios que hacen referencia a la situación legal que la mantenía aislada de sus primeros álbumes, luego de que el productor (y anteriormente stalker de Taylor) Scooter Braun comprara su discografía, prohibiéndole interpretarlas, así como cualquier tipo de retribución monetaria. "Y cuando no puedas dormir por las noches, escucharás mis canciones de cuna robadas", se escucha a la lejanía una voz gritando.

WILLIAM BOWERY

Entre las 16 canciones que componen Folklore, hubo una que, aún sin video oficial, se posicionó como una de las favoritas, e incluso llegó a ser señalada por múltiples medios americanos como una de las mejores colaboraciones.

Exile un ft. con Bon Iver, es probablemente la melodía donde más manos participaron, dado de que "William Bowery", mejor conocido como Joe Alwyn, actor y pareja de la cantante, fue quien puso sobre la mesa dicho tema. Taylor relata que, durante el primer mes de cuarentena, fue muy difícil estar en casa y lidiar con sus propios pensamientos, sin embargo, escuchar el intro de Exile a la voz de Joe, los llevó a colaborar juntos por primera vez musicalmente. Ambos, siendo grandes seguidores de Bon Iver, consiguieron que este escuchara la propuesta y quedara maravillado.

Fue una colaboración a distancia, lo que, según Taylor, le da aún más intensidad al momento de interpretarla debido a la temática de la canción.

Actualmente, Exile está por alcanzar las 50 millones de reproducciones en YouTube, posicionándose como una de las favoritas de los fanáticos (y no tan fanáticos) dada la narrativa e interacción recíproca entre cada línea.

Álbum

El tracklist de Folklore es el siguiente:

The 1.

Cardigan.

The last great american dynasty.

Exile

My tears ricochet

Mirrorball

Seven

August

This is me trying

Illicit affairs

Invisible string

Mad woman

Epiphany

Peace

Hoax