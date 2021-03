Lady Gaga celebra su cumpleaños número 35

Una niña que a los cuatro años le impusieron aprender a tocar el piano, no sólo se convirtió en artista, sino que, logró coronarse como una Reina, con su música transformó la vida de muchas personas y ahora esa niña que el mundo conoce como Lady Gaga, quien celebra su cumpleaños número 35.

La estrafalaria historia comienza

En 1986 nació Stefani Joanne Angelina Germanotta, siendo muy inquieta desde muy pequeña, la cantante ha comentado en distintas ocasiones que, su madre le contrató una maestra particular para que le enseñara a tocar el piano, así que tenía la opción de estar sentada por horas frente al instrumento o aprender.

"…No sé exactamente de dónde salió mi afinidad por la música, mi mamá siempre cuenta la historia bochornosa de que cuando tenía tres o incluso menos años, me ayudaba a subir al piano y tocaba las teclas, supongo que le dijo a mi papá: ´tiene que estudiar piano’…" .

A los 14 años ya había escrito su primera canción, además siendo hija de un empresario de internet, Joseph Anthony Germanotta, tuvo la oportunidad de asistir a la preparatoria "Convent of the Sacred Heart" en la Ciudad de Nueva York, la misma escuela a la que fueron Nicky y Paris Hilton.

A los 19 años abandonó la Universidad y decidió dedicarse de lleno a su carrera artística, fascinada por el burlesque, comenzó a bailar gogó en bares con un bikini, también empezó con trastornos alimentación y a ingerir diferente tipo de drogas.

Nace Lady Gaga

Después de conocer a la artista Lady Starlight, quien la ayudó a crear su imagen en el escenario, Stefani Joanne Angelina Germanotta se bautizó con el sobrenombre de Lady Gaga para formar el dúo "Lady Gaga and the Starlight Revue".

Poco a poco la cantante fue adquiriendo visibilidad en la industria musical, hizo una pasantía en la Famous Music Publishing, adquirida más tarde por Sony/ATV Music Publishing, en donde firmó un contrato como editora de música y compuso canciones para Britney Spears, New Kids on the Block, Fergie y The Pussycat Dolls.

Gaga alcanza la gloria y las estrellas

Durante el año 2008 Lady Gaga lanzó su primer álbum llamado "The fame", el cual tuvo poca difusión, hasta que su sencillo "Just Dance", el cual comenta lo escribió en tan sólo diez minutos después de haber asistido a una fiesta, comenzó a sobresalir en las listas de popularidad.

Pero el sorpresivo éxito le llegó con su sencillo "Poker face", el cual alcanzó el primer puesto en la mayoría de las listas a nivel mundial, fue reconocida con un Grammy y el disco vendió más de 30 millones de copias tan sólo en Estados Unidos.

Lady Gaga y su vestuario provocativo

Junto a su música Lady Gaga impactó en la escena musical por su imagen y los diferentes vestuarios que iban más allá de la imaginación.

Inició con hacerse un moño de su mismo cabello, imponiendo una nueva moda, en muchas partes del mundo se empezaron a vender moños hechos con cabello sintético para recrear el look de la cantante.

Desde zapatillas hechas a su medida con diseños estrafalarios, pasando por atuendos góticos, trajes que no dejaban nada a la imaginación, fue lo que la cantante estaba haciendo para provocar y trasgredir a la sociedad. En la alfombra roja de los premios Grammy, pidió ser transportada en una nave nodriza y hasta decidió usar un vestido hecho de carne real, Gaga procuró ser el centro de atención, el cual lo logró.

Gaga, una inspiración para muchos

Para muchos de sus "pequeños monstruos", como ella le dice a sus admiradores, el atrevimiento de Gaga por retar los convencionalismos de la industria musical y por ir en contra de la corriente del comportamiento correcto social, la hizo una mujer empoderada, que sirvió como ejemplo para muchas personas que no se sentían aceptadas por una sociedad, debido a sus creencias, pensamientos o preferencias sexuales. Y su sencillo "Born this way", se convirtió en un himno para muchos.

Nace una estrella en Hollywood

La cantautora ganó un Oscar en la categoría de "Mejor canción original", de la película "A star is born", la cual protagonizó junto a Bradley Cooper, también con ella gano tres premios Grammy.

Anteriormente ya había hecho cameos en películas como "Sin City: A Dame to Kill For", actualmente se encuentra en fase de postproducción su nueva película "House of Gucci", dirigida por Ridley Scott, en donde comparte el protagónico con Adam Driver.

