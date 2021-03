Luis Enrique se muestra positivo

uis Enrique Martínez, seleccionador español, espera que Georgia repita ante España la identidad que mostró ante Suecia y no se encierre en su terreno como hizo Grecia, rival ante el que incidió que faltó frescura ofensiva pero sus jugadores hicieron "el mejor partido a nivel defensivo" que recuerda en su carrera como entrenador.

"No sé lo que hará Georgia ante nosotros, contra Suecia propuso y generó más ocasiones de gol pero perdió. Estamos preparados para cualquier escenario, el de Grecia se puede dar", manifestó en rueda de prensa en el escenario del encuentro en Tiflis.

Luis Enrique analizó el inicio con un inesperado empate que no ocultó fue una decepción para todos y se mostró orgulloso del trabajo defensivo ante Grecia.

"Que mis jugadores estén frescos o finos dependerá de ellos, de lo que podamos proponer. Su nivel de acierto en acciones sencillas es muy alto, tras analizar el partido hay 40 errores no forzados en pases normales, nos faltó frescura y a nivel posicional podemos mejorar", analizó.

"Estoy hiper orgulloso es de su actitud. Después de 11 años como entrenador es el mejor partido a nivel defensivo de mi carrera. El rival no tiró ni una vez a puerta, Unai no cogió ni un balón con las manos, no hubo un córner en contra", añadió.