Álvaro Ortíz es líder en el Abierto Mexicano

El golfista tapatío Álvaro Ortíz camina a paso firme para lograr el título del 61º Abierto Mexicano de Golf. Ayer finalizó en primer lugar de la segunda ronda, con score de -12. Esto, pese a las condiciones climatológicas adversas, pues, el viento sopló fuerte en el campo de Estrella del Mar, en Mazatlán, Sinaloa.

SE ADAPTA

"Las condiciones no estuvieron muy amigables, en especial en los primeros hoyos. Todo mi grupo no sabía que la pelota la estábamos dejando muy cerquita, pero me mantuve muy paciente. Pude concretar un buen estrecho de hoyos; del siete al 11, que, me ayudó a sacar mi score del día", comentó Álvaro Ortíz al término de la ronda.

En marzo de 2020, Álvaro fue subcampeón de este torneo, lo que lo motiva a levantar la copa para esta edición. Ahora es más maduro y sabe mantener el temple pese a situaciones adversas.

"Estoy muy contento de la manera en la que me comporté hoy en el campo, fue un día difícil y salir con un score de menos 60 creo que es muy bueno", afirmó Ortíz. Cabe señalar que, de llevarse el título, Álvaro Ortíz sería el sexto mexicano en lograrlo. Además, regresaría la corona a un golfista tricolor, pues la última vez que ganó un jugador azteca fue en 2016, con Sebastián Vázquez.

Anteriormente, los tricolores que ganaron fueron: Antonio Maldonado (2005), Pablo Fernández (2002), Esteban Toledo (2000) y Ernesto Pérez Acosta (1970 y 1976).

Por otro lado, hoy se realizó el corte en el Top 55 y empates. Algunos mexicanos que siguen en la contienda son: Raúl Pereda, Fernando Cruz Valle y Emilio González.