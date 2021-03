Carlos Sainz pide 'paciencia' en su adaptación con Ferreri

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz, que debutó este viernes con el equipo Ferrari, en los primeros entrenamientos libres de la temporada, los del Gran Premio de Baréin, pidió "paciencia" para adaptarse al coche en un circuito con condiciones "complicadas" por el viento en la pista.

"Cuando cambias de equipo y de coche, si cambian las condiciones no sabes cómo va a reaccionar el coche, así que siempre vas pilotando un poco por debajo. No quieres cometer errores estúpidos, y estás siempre por debajo del límite del coche, porque no sabes cómo va a reaccionar", explicó a la web del campeonato.

"Por eso siempre digo que necesito carreras, experiencia, pasar por diferentes condiciones para saber cómo reacciona el coche al viento, las temperaturas, y construir una base de experiencia para saber cómo adaptarse. Hay que pasar las sesiones, construir experiencia y ser paciente", añadió Sainz.

Pese a su poco rodaje con el monoplaza, el español fue octavo en la primera sesión y mejoró hasta el cuarto mejor tiempo en la segunda, con las condiciones de temperatura más parecidas a las de carrera, aunque se espera que el viento siga aumentando en el circuito de Sakhir.

Su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, se mostró positivo, ya que aseguró que no esperaba que fueran "tan competitivos" como se mostraron en esta primera toma de contacto con el circuito.

"Creo que la clasificación de mañana va a estar muy, muy ajustada. Es emocionante, lo que nos gusta a los pilotos, poder marcar la diferencia en la pista, aunque creo que Mercedes y Red Bull van a estar por delante, y la zona media estará muy ajustada", consideró Leclerc.