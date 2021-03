Niega INE registros a Morena

Por no presentar informes de gasto de precampaña en tiempo y forma a la Comisión de Fiscalización, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cancelar el registro a más de 50 aspirantes a cargos públicos de diferentes partidos, en los que Morena fue el más afectado; perdieron 25.

Entre los candidatos de Morena que han quedado fuera de la contienda electoral se encuentra Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero; esto por no presentar en tiempo y forma un informe de gastos de precampaña.

Antes de que el INE oficializara la cancelación del registro como candidato, el polémico abanderado en Guerrero advirtió a los consejeros que defenderá su designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y organismos internacionales.

A menos de dos semanas del arranque de las campañas del que será el proceso electoral más grande de México, el acuerdo se aprobó con 6 votos a favor y 5 en contra. Los señalamientos también incluyeron a algunos candidatos del PRI, PT y Fuerza por México.

Morena resultó el partido que menos cumplió con la obligación de presentar informes de gastos de precampaña al INE, según el instituto.

La actual situación del partido gobernante, de cara a las elecciones intermedias, se da luego de que el Consejo General del INE sometiera este jueves a análisis y votación el tema de los informes de fiscalización de gastos de precampaña, donde se encontraron diversas irregularidades y omisiones por parte de todos los partidos políticos e incluso aspirantes independientes.

SIN SUS PRINCIPALES CANDIDATOS

A horas de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena diera a conocer el resultado de la encuesta por la candidatura al Ayuntamiento de Torreón, el INE negó el registro a los tres principales candidatos de ese partido a la alcaldía: Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez y Miroslava Sánchez.

El único que ofreció una postura sobre la negación del registro fue Luis Fernando Salazar, quien dijo que, en caso de que la encuesta lo favorezca con la candidatura, acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral para revertir la decisión del INE.

"No nos van a detener, el proyecto de transformación está respaldado e integrado por la gente de Torreón, no vamos a permitir que un grupo de burócratas con intereses personales frenen el progreso de nuestra ciudad", dijo Salazar.

Salazar explicó a El Siglo de Torreón que no realizó en tiempo el informe financiero porque el INE no habilitó la plataforma para hacerlo, al indicar que Morena no contó con precandidatos.

Según fuentes de Morena, será hoy que se dé a conocer la lista de candidatos a las alcaldías y diputaciones.

El Siglo de Torreón no tuvo respuesta por parte de Alberto Leyva, representante de Morena ante el IEC y el INE en Coahuila, ni de Hortencia Sánchez Galván, secretaria general del partido en el estado.