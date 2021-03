Denuncian de supuesto acoso y hostigamiento a funcionarios de Matamoros y Madero

Dos mujeres denunciaron públicamente presunto acoso, violencia laboral y digital y hostigamiento sexual al interior de sus centros de trabajo, en los Ayuntamientos de Matamoros y Francisco I. Madero.

Los casos de Natalia y Mirna fueron documentados por Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a víctimas en INCIDE Femme A.C. quien señaló que los supuestos delitos fueron cometidos por funcionarios públicos lo que agrava la situación. Dijo que el Poder Judicial, tendrá en su momento que juzgar los casos con perspectiva de género mientras que el funcionariado del Ejecutivo tendrá que realizar “con maestría” la investigación dado que ambas mujeres ya fueron revictimizadas por las instituciones de sus municipios e incluso, una de ellas fue despedida por haber denunciado. Dice que ninguna encontró la protección a la que tenían derecho.

En rueda de prensa, Natalia dijo que actualmente trabaja en el Simas de Matamoros, en el gobierno de Horacio Piña. “Estoy aquí para alzar la voz porque ya no quiero estar sufriendo hostigamiento ni acoso laboral”. Mencionó que el año pasado, en su área de trabajo, decidió entrar a la oficina de Recursos Humanos de la paramunicipal con el licenciado Aldo para preguntar cuál sería su nuevo salario ya que la habían cambiado de puesto.

“Él me comentó que iba a ser 200 pesos por día pero con esos escotes podía ganar mucho más si así quería. A partir de ese día me empezó constantemente a decir que me llevara esas blusas, esos escotes, que me miraba muy bien”. A partir del 5 de noviembre de 2020, la mujer asegura que comenzó el supuesto hostigamiento sexual, notificando los hechos a la Gerencia comercial del Simas quien se comprometió a hablar el tema con la Gerencia general.

Después, Natalia habló con su agresor para decirle que “me dejara en paz y que ya no quería que me siguiera acosando y mucho menos perder mi trabajo”. A partir de ahí, comenzaron las presuntas amenazas y Natalia acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres de Matamoros para interponer su denuncia ante el Ministerio Público. Como parte de la reparación del daño, asegura que le ofrecieron 3 mil pesos, dinero que no aceptó.

También interpuso una queja administrativa en la Contraloría Municipal y en marzo de este año, suspenden temporalmente a su agresor, pero un día después, a ella le comunican que tendrá que dejar su puesto e irse al área Domestica, en función de notificadora. Luego le notifican que regresa al área administrativa pero en la actualidad no cuenta con área y herramientas de trabajo y con funciones.

De 8:00 a 15:00 horas está sentada en una mesa “exhibiéndome, me dicen que porque estoy castigada, es muy claro el mensaje, diciendo que si alzan la voz mis demás compañeras eso les va a pasar”. También ha solicitado permiso para acudir a la audiencia por el proceso administrativo que lleva en presidencia pero se lo negaron en Recursos Humanos.

Por su parte, Mirna de 23 años de edad, narró este miércoles que su último trabajo fue en la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la administración del alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez. Hay una campaña de desprestigio en redes sociales derivada de una serie de señalamientos que hizo en contra el titular de la citada dependencia y dos de sus escoltas.

El presunto acoso y hostigamiento, asegura que comenzó a presentarse después de que no accediera a ciertas peticiones. Asegura que cuando trabaja en Seguridad Pública, constantemente estaban pidiendo contenido sexual donde ella estuviera involucrada, abrían la puerta de su oficina sin autorización y la ofendían públicamente.

En el marco de estas supuestas agresiones, asegura haber dado aviso al presidente municipal, a la secretaría del Ayuntamiento y a la Comisión de Seguridad Pública, sin tener respuesta. Mirna, también había laborado con anterioridad en el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y ahora teme por su integridad moral y física ya que asegura que pese a que fue despedida, continúa la persecución en su contra.

Lamont Martínez, manifestó su preocupación ante este tipo de violencia que sufren las mujeres por parte de sus jefes inmediatos. “Todas estas violencias si tú las sufres de parte de tu jefe inmediato y vas y te quejas a la instancia correcta y esa instancia no te atiende, eso hace otra violencia más que se llama violencia feminicida, ese odio hacia las mujeres, esa misoginia instalada en el estado, es la razón por la que nosotras pedimos la Alerta de Género para Torreón hace tres años, ya vamos por el cuarto.

Ese proceso que se vivió en Coahuila no permeó a esos municipios, ahí no hubo capacitación en derechos humanos, capacitación en igualdad, que no tienen un código de ética, por eso desde INCIDE Femme A.C. extendemos nuestro deseo de querer colaborar con el estado para que tengan ese código de ética que no tienen, para que se capaciten las personas que tienen que recibir capacitación pero sobre todo sostener la exigencia, de que si no hay justicia en estos casos, ¿cuál es el mensaje para las mujeres?”.

Las mujeres, aseguraron que hay denuncias interpuestas ante la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila quien actuó con sentido de urgencia. En el caso de Mirna, se atendió una categoría sospechosa y se dictó una medida cautelar para cuidarla y preservar su seguridad.