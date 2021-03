Landon Donovan y el día que se orinó en el Estadio Jalisco

Hoy México juega contra Estados Unidos por la supremacía del grupo en el Torneo Preolímpico, en el estadio Jalisco, el estadio donde Landon Donovan se hizo de mala fama entre la afición mexicana. Fue justamente en un Preolímpico, fue contra Estados Unidos, fue en Guadalajara y fue en el mismo estadio Jalisco.

Corría el año 2004, el 9 de febrero, un día antes del juego por las semifinales entre México y Estados Unidos, el equipo estadounidense entrenó en la cancha del Jalisco. Landon Donovan, que ya estaba en la mira de los aficionados mexicanos por haber sido el verdugo en el Mundial de Corea y Japón 2002, haciendo uno de los goles con los que se eliminó a México en octavos de final. Así que el delantero salió a la cancha, y muy discreto se acercó a una de las jardineras y pensando que nadie lo veía se orinó en una de ellas.

Esto fue captado por algunas cámaras que lo volvieron un escándalo. Años después, cuando jugaba en el León, Donovan explicó el por qué realizó esa "maniobra". "Llegamos al estadio y estuvimos esperando cerca de 30 minutos para entrar porque según no estaban las llaves... Cuando entramos me dijeron que no había baños, y yo traía una necesidad tremenda, así que ya no aguanté. Busqué el lugar más privado para hacerlo, no sabía que me iban a captar... No fue mi intención, lo siento la verdad". De lo que sí hay certeza, es que su acción le hizo ganar más detractores en el futbol mexicano y comenzó así un odio deportivo contra el llamado "Capitán América".