¿Cuándo es el puente de Semana Santa?

Semana Santa es una fecha religiosa muy importante. Para los creyentes, en teoría, se trata de una semana de guardar, de reflexionar y de oración. Pero los orígenes de esta celebración no eran como se conocen actualmente.

Anteriormente esta conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, en la Iglesia católica, recibió el nombre de "La Gran Semana".

Ahora, se le conoce como Semana Santa, y a los días que la integran se les dice días santos. Comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Este 2021, la Semana Santa abarcará del domingo 28 de marzo al domingo 4 de abril. Durante este periodo, algunas personas podrán disfrutar de días de descanso. Sin embargo, no todos podrán disfrutar de vacaciones durante estas fechas; te explicamos por qué.

¿Vacaciones laborales en Semana Santa?

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 90 millones de personas profesan la religión católica, de ahí que la mayor parte de la población goce de vacaciones durante el periodo de Semana Santa, aunque no sean días de descanso oficiales. Así es, la Semana Santa no presenta días de descanso oficiales ante la Ley Federal del Trabajo, la ley rectora del derecho laboral en México.

En el artículo 74 del documento, la ley establece que "Son días de descanso obligatorio: el 1º de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1º de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; el 1º de diciembre de cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; el 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral".

Entonces, ante la Ley Federal del Trabajo, la Semana Santa no es una fecha de descanso obligado. No obstante debido a que gran parte de la población mexicana profesa la religión católica, algunas empresas suelen otorgar como días feriados los días jueves y viernes de la Semana Santa. Algo similar ocurren los días 2 de noviembre (por la celebración de Día de Muertos) y 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe), días de descanso no oficiales, que muchas empresas consideran como feriados.

Por su parte el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo establece que "Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables". Por lo que, en determinadas situaciones, los trabajadores pueden hacer coincidir su periodo vacacional con las vacaciones de Semana Santa.

Pero si en tu empresa te dan el Jueves y el Viernes santos, entonces tendrás puente, ya que se junta con sábado y domingo. Esta Semana Santa 2021 el Jueves Santo cae el 1 de abril y el Viernes Santo el 2 de abril, es decir, el puente será del jueves 1 al domingo 4 de abril.

Aunque la Semana Santa considere algunos días como feriados o de descanso, esto simplemente es por tradición católica, ya que, bajo la ley no son días oficiales de descanso. Que se concedan días asuetos durante este periodo dependerá del empleador o de la institución para la que se labore.

¿Vacaciones escolares de Semana Santa?

Una situación contraria ocurre en las escuelas, donde las vacaciones de Semana Santa son marcadas, por el calendario escolar, como obligatorias para escuelas públicas y privadas. De acuerdo con el calendario escolar, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes sí gozan con un periodo vacacional oficial durante Semana Santa.

Las vacaciones de Semana Santa publicadas por la SEP 2021 consideran que los estudiantes de educación básica tendrán vacaciones del lunes 29 hasta el martes 13 de abril, pues, aunque el periodo vacacional finaliza el viernes 9 de abril, hay junta de Consejo Técnico el lunes 12 de abril, por lo tanto, las clases se reanudarán hasta el 13 de abril.

De esta manera, los estudiantes gozarán de 15 días de descanso, donde se abarca el periodo considerado como Semana Santa. Este calendario de clases es oficial, por lo que las escuelas tienen la obligación de seguirlo y apegarse a lo establecido en el documento oficial.