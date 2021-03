Godzilla vs. Kong llega a cines locales

La espera terminó. Este miércoles se estrena en los cines de La Laguna Godzilla vs. Kong. ¿Usted a quién le va?

La película arriba a los complejos de La Laguna con el objetivo de emocionar a los laguneros y seguir con la racha que dejó Tom y Jerry, cinta que, de acuerdo con un empleado de Cinépolis Cuatro Caminos, volvió a atraer gente a su sitio laboral.

“Desde que se estrenó Tom y Jerry -18 de febrero pasado- se acercaron más personas a las salas, se generó de nuevo una confianza de volver a los cines, y esperamos que siga así e inclusive se incremente gracias a Godzilla vs. Kong”, dijo el empleado.

La batalla definitiva entre estos titanes del cine ha generado gran expectativa entre el público; se espera que puedan ser un imán para que la gente retorne a los complejos, no solo en La Laguna, sino en otros sitios de México y del mundo.

“Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo”, puede leerse en el sitio oficial del largometraje.

Godzilla vs. Kong ha sido dirigida por Adam Wingard y la escribió Terry Rossio. Es una secuela de Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: Skull Island (2017), y será la cuarta película del MonsterVerse de Legendary Entertainment.

La película también será la número 36 de la franquicia Godzilla, la duodécima cinta de la franquicia King Kong y la cuarta de Godzilla que será producida completamente por un estudio de Hollywood.

Sobresalen en el elenco los mexicanos Eiza González y Demián Bichir. Complementan el reparto Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Jessica Henwick, Julian Dennison y Kyle Chandler. En la trama, Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad.

“Monarch” (Kyle Chandler) se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

Varios periodistas norteamericanos ya vieron el filme y han hecho muy buenos comentarios. Hay algunos que aseguran que se trata del mejor filme del llamado MonsterVerse hasta ahora. “Puedo decir que he visto Godzilla vs. Kong, y guau; definitivamente, lo mejor de MonsterVerse. Sus titanes protagonistas tienen todo mi corazón”, posteó el periodista de Comic Book Megan Peters en Twitter.

“Como se esperaba, y probablemente como debe ser, las peleas de titanes son las mejores partes de Godzilla vs. Kong. ¡Adam Wingard definitivamente tiene un buen ojo para aprovechar al máximo esos momentos! Todavía no creo que hayan clavado cómo incorporar personajes humanos, pero el conjunto de primer nivel ayuda”, opinó Perri Nemiroff.

En tanto que Adam Holmes escribió: “Es otra entrega sólida del MonsterVerse. Si bien se podría haber usado más tiempo para explorar la mitología más profunda de esta franquicia, si estás ansioso por ver a Godzilla y King Kong chocar en una lucha por las edades, ¡no te decepcionará!”.