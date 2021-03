Lewis Hamilton buscará su octavo título de la F1

Si Lewis Hamilton conquista su octavo título de la Fórmula Uno, quedará en absoluta soledad como uno de los grandes del automovilismo deportivo. Y tal vez sea el momento perfecto para despedirse definitivamente de las pistas.

La decisión de Hamilton de firmar un contrato de un año con Mercedes desencadenó conjeturas de que su intención es retirarse al final de la temporada de la F1 tras el Gran Premio de Abu Dabi en diciembre.

Hamilton estará cerca de cumplir los 37 años para entonces y, de haber revalidado su corona, el piloto británico habrá superado por una al legendario Michael Schumacher. Se quedará sin más nada que probar, dueño de la mayor cantidad de títulos, victorias (95 hasta ahora) y poles (98).

"Es el sueño máximo, pero no creo que sea necesariamente el factor determinante si sigo o me retiro", dijo Hamilton. "Creo que se trata más de que, cada vez que me pongo el casco, pueda salir sonriente del garaje. ¿Será otra vez así este año? Ya lo veremos. ¿Lo seguiré disfrutando? Ya lo veremos".

La temporada arranca el domingo en Bahrein, luego que la tradicional carrera de apertura en Melbourne, Australia, se pospuso hasta noviembre debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

CONTRA EL RACISMO

Por más brillante que Hamilton estuvo el año pasado, acabó la temporada extenuado tras contraer el virus y abocarse de lleno a la lucha contra el racismo, insistiendo en una mayor diversidad en el automovilismo y clamando por mejores condiciones de derechos humanos en algunos de los países que forman parte de la caravana de la F1.

Todo comenzó cuando Hamilton y la mayoría de los pilotos decidieron arrodillarse contra el racismo en el Gran Premio de Austria en julio, cuando la temporada de 2020 finalmente arrancó tras el retraso por el virus. Mientras otros flaqueaban en el compromiso, Hamilton dejó de machacar en el tema.

Hamilton, quien recibió el título de Caballero por la Reina Isabel II al final del año, mantiene la misma consigna de cara a la nueva temporada.

"Es lo que me motiva este año. Seguir insistiendo por tener rendición de cuentas, amén de poder repetir los buenos resultados", afirmó.

"La campaña 'We Race As One' de la F1 marcó la temporada 2020, pero necesitamos más activismo este año. Tenemos que seguir con el debate", añadió.

36

AÑOS de edad tiene Lewis Hamilton, quien ha ganado siete títulos de la Fórmula Uno.

Hamilton dijo que las discusiones entre los pilotos durante los ensayos de pretemporada fueron positivas y que el presidente de la F1 Stefano Domenicali "se ha sentado a hablar con nosotros y tiene buena disposición".

¿HABRÁ COMPETENCIA?

En la pista, la pretemporada no fue alentadora para Mercedes.

Ello da esperanza a sus rivales de que el reinado de siete años sucesivos en los tronos de pilotos y constructores podría finalmente ser amenazado.

Max Verstappen, la estrella de Red Bull, cerró la pasada temporada con una victoria en Abu Dabi y lució fuerte en los tests.

"Diría que Red Bull quedó un paso adelante en rendimiento. Son un equipo de calidad. ¿Vamos a tener una temporada reñida? Diría que sí", analizó el director de estrategia de Mercedes James Vowles. "Red Bull es un rival feroz, tienen un producto fuerte y están muy pero muy veloces".

Red Bull cuenta con una dupla de pilotos más fuerte, con Sergio Pérez tomando el puesto que tenía Alex Albon. El mexicano cuenta con una experiencia de casi 200 grandes premios y 10 podios, incluyendo un segundo lugar que precedió una soberbia victoria en el GP de Sakhir el año pasado.

Hamilton tomó apunte de la amenaza de los Red Bull: "Vamos a librar una larga batalla con ellos".