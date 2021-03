Efraín Álvarez acepta que EUA lo ha buscado

Para los partidos que la Selección Mexicana enfrentará ante Gales, en Cardiff, y Costa Rica en Austria, Gerardo "Tata" Martino convocó a Efraín Álvarez.

El mediocampista nacido en los Estados Unidos, pero de padres mexicanos, fue tomado en cuenta para la Fecha FIFA de marzo en el equipo Tricolor.

A sus 18 años de edad, Álvarez ha vestido la camiseta de las Barras y las Estrellas y también la de México, en categorías inferiores. Incluso ya es subcampeón del mundo con el Tricolor, pues fue parte del seleccionado en el Mundial Sub-17 que se disputó en Brasil en 2019.

En entrevista para Azteca Deportes, Efraín reconoció que la selección de Estados Unidos lo ha buscado, pero ahora se concentra en dar lo mejor con el Tricolor mayor en esta gira por Europa.

"La verdad sí, sí me han buscado, y yo estoy feliz, pero es un tema interno; pero ahora con México trato de disfrutar cada momento, soy una esponja y quiero agarrar lo mejor, quiero enseñarle al 'Tata' que quiero estar aquí".

El jugador del LA Galaxy aseguró que el que sus padres sean mexicanos, no tiene presión por elegir a qué cuadro representar. "Mis papás no me presionan ni tocan el tema, pero cuando lo hablamos me dicen 'lo que tú quieras y donde te sientas mejor'".

Álvarez expresó que Martino le ha pedido "que disfrute, que dé el 100 por ciento, que aprenda; me dijo que me quería ver, ojalá que me quede".

Además, recordó su participación en la Copa del Mundo Sub-17 y recordó que el Himno Nacional le puso la piel chinita. "Se pone la piel chinita al escuchar el himno en el Mundial".

"Con la Selección en donde sea, es un orgullo vestir la camisa de la selección, si es la mayor, la Sub-20, yo feliz, unos Olímpicos es lo máximo y después de ahí el Mundial mayor, donde me toque", mencionó al ser cuestionado sobre si le gustaría disputar el torneo Olímpico.

Por último, el futbolista reveló que Zlatan Ibrahimovic lo marcó cuando fue su compañero en el equipo angelino. "Ibra me enseño cómo trabaja, cómo se cuida, cómo es en el vestidor, lo admiro mucho".