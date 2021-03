Jaime Lozano quiere ganar el partido del Tri frente a EUA

Aunque el juego de este miércoles entre las selecciones preolímpicas de México y Estados Unidos, no define nada más que el primer lugar de grupo, Jaime Lozano, técnico del equipo Sub 23, pone las cosas en claro: "Quiero ganarlo", dice, "quiero demostrar en la cancha que soy el mejor", y además, "se supone que si somos líderes del sector, tendremos un rival más a modo en semifinales".

Por todo eso, la Selección debe triunfar sobre los estadounidenses. "Nos preparamos para ganar el primer lugar del grupo. Es un juego importantísimo. El equipo que gane se queda con la punta y a eso aspiramos, además de que entre los dos equipos hay mucho orgullo y pasión.

"Si te quedas en el primer lugar, se supone que te tocará un rival más accesible del otro grupo. Vamos a salir a tratar de jugar mejor que contra Costa Rica. Pensamos únicamente a dar un gran partido, reitero jugar bien, no bonito".

Lozano le da valor al rival: "Ellos han crecido mucho mandando gente a Europa, y nosotros debemos aspirar a eso. Sin conocer tanto el futbol en Estados Unidos, allá se les da mayores habilidades para salir, aquí no es tan fácil salir. El jugador mexicano tiene un precio mucho más alto. No es un tema de capacidad y talento.

"He ido a Francia, los Panamericanos y la capacidad con los países importadores, no varía mucho. Quizá los clubes deben de pensar que de primera no se puede ganar dinero, los clubes deben de analizar eso, quizá primero invertir para después ganar".

El técnico señala que el nivel de su equipo, ha crecido conforme avanza el torneo preolímpico:

"Los resultados dirán en qué nivel estamos. nosotros cuidamos los detalles. Costa Rica fue un rival fuerte, y el equipo mexicano hizo muy bien las cosas. Sabemos que el rival en turno va a ser fuerte. Físicamente trabajan muy bien, han mejorado en técnica. Será como una final", pero lo es.

Asegura que no hay exceso de confianza en el cuadro mexicano: "Siempre hay cosas por mejorar…. Sabemos que las cosas se hacen bien, pero hay otras tantas por hacer mejor Eso es en lo que me he enfocado, e inculco la ambición, no hay nade para conformarse. Tenemos cosas por mejorar".

Sobre la polémica que hay entre muchos jugadores que se ponen la camiseta de los Estados Unidos, pero son de origen mexicano, dijo: "Es verdad, hay algunos jugadores que sienten los colores de México los suyos.

"La familia tiene mucho que ver, aunque hayan nacido allá se sienten mexicanos y otros se ven estadounidenses aunque tengan raíces de México, es una batalla que tienen las federaciones para tratar de llevar a los mejores futbolistas".