Selección Mexicana tendrá concentración en verano de hasta dos meses

La Selección Nacional Mexicana tiene un calendario muy apretado en lo que queda del 2021.

Pero en el verano, el cuerpo, jugadores y clubes, tendrán que hacer un esfuerzo muy importante ya que se juntarán Nations League, juegos amistosos y Copa Oro, con lo que prácticamente no habrá descanso para nadie.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, explicó:

"Tenemos que recuperar el tiempo perdido. En el verano tendremos juegos amistosos entre el Final Four y la Copa Oro, el 'Tata' (Gerardo Martino) tendrá mucho tiempo a los jugadores concentrados, aunque claro, se les darán algunos momentos de descanso, pero será un esfuerzo muy importante el que se tendrá que hacer porque se estará mucho tiempo juntos".

Mas esto no acabará ahí: "A partir del próximo septiembre tendremos Fechas FIFA triples, para preparar partidos del octagonal para clasificar a la Copa del Mundo (de Qatar). Viene mucha actividad".

Para De Luisa, el balance que hace a dos años de la llegada de Gerardo Martino a la Selección, ha sido muy bueno: "Es muy positivo. Recordar que tuvo una sola Fecha FIFA para prepararse a ganar la Copa Oro. Se ha mantenido un buen rendimiento en la Nations League, donde tendremos las semifinales y la final en junio de este año. Hemos tenido grandes retos. En todas las competencias estamos en pie. Vamos por buen camino".

Tendrán una concentración de hasta dos meses, para disputar la Final Four de la Liga de Campeones de la Concacaf en junio, para después continuar con la Copa Oro en julio que termina en agosto.

OLÍMPICOS

Espera que se consiga la clasificación a los Juegos Olímpicos: "Lo que ha hecho Jaime Lozano ha sido muy bueno. La Concacaf nos permitió mantener los mismos jugadores ya que el Preolímpico se tenía que disputar hace un año. Tenemos un reto importante mañana (ante Estados Unidos) y ojalá se den unas buenas semifinales. Agradecidos a los equipos de la Liga MX, que nos han prestado a los jugadores para este torneo y los microciclos".

Aún no se habla de vacunas contra el COVID-19, para los futbolistas. "Con el COM y la Conade hay una gran relación, No se ha hablado en cuestión de vacunas. Esperamos estar clasificados y hablaremos de toda la cuestión de logística rumbo a Tokio".

LA UNIÓN CON LA MLS

Sobre las palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que ve con buenos ojos la unión de la Liga MX con la MLS, mencionó: "Es un reflejo de lo que se ha trabajo con Estados Unidos en los últimos años. Para llegar en el 2018 y presentar la unión de cara al Mundial del 2026, fue a través de mucho trabajo para generar sinergias. Qué bueno que se ve con buenos juegos. Hay que ver si son fusiones o creaciones de nuevas copas o de nuevas ligas".