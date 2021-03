Bad Bunny luchará contra The Miz en Wrestlemania 37

Fue en Royal Rumble cuando el cantante de reggaeton Bad Bunny apareció por primera ocasión en la WWE para interpretar el tema que lleva el nombre de la leyenda Booker T, pero en el transcurso del evento su rol comenzó a tomar protagonismo.

Con el paso de las semanas, el ganador del Grammy ha tenido una fuerte rivalidad con The Miz, quien después de tener una fugaz conquista del título de la WWE, se ha dedicado a atacar verbal y físicamente al reggaetonero, como en el pasado Monday Night Raw, que lo atacó con un golpe brutal con una guitarra.

Esta semana, The Miz lanzó el reto a Bad Bunny para enfrentarse en Wrestlemania 37 antes de luchar y vencer a Jeff Hardy. Después del combate, llegó la venganza del ‘Conejo Malo’, y le aplicó la misma dosis al exposeedor del "Money In The Bank" para aceptar su reto en el evento magno de la WWE.

Esta lucha está pactada para realizarse la primera noche de Wrestlemania 37, el sábado 10 de abril. Bad Bunny ha acompañado a su compatriota Damien Priest durante sus combates, además ya conquistó el título 24/7 luego de hacerle el conteo de tres segundos a Akira Tozawa.