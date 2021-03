Rechaza AMLO uso electoral de vacunación contra el COVID-19

Al asegurar que la vacuna contra el COVID-19 es para todos, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haga un uso electoral de la aplicación, como lo han hecho algunas voces de oposición, pues manifestó que su movimiento no trafica con la necesidad de la población, y señaló que la población tiene confianza en su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que este es un asunto muy serio que demanda mucha responsabilidad, y aseguró que la vacuna es para todos.

"No hay opinión sobre eso, porque nos meteríamos a un debate que no conviene. Solo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesitad de la gente, tenemos principios, tenemos ideales, y este es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad".

"La vacuna es para todos y nos toca a nosotros resolver la distribución, la aplicación, porque es nuestra función, nuestra tarea y hemos hecho un buen trabajo entre todos", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que su gobierno se preparó con anticipación y se guardó el dinero necesario para la compra de las dosis para la inmunización.

"Afortunadamente, México tiene mucho prestigio en el exterior y las empresa farmacéuticas y los gobiernos nos apoyaron y hemos trabajado todos los días para garantizar que lleguen las vacunas y decidimos que iba a haber un trato igualitario".

En este sentido, aseguró que esto es distinto a lo que se realizaba en sexenios pasados, pues acusó que imperaba la corrupción, el influyentismo, el clasismo, el racismo y la discriminación.

"Se atendía nada más a los que tenían influencia, no se tomaba en cuenta al pueblo".

Acusó que sus adversarios, ”quienes quieren regresar y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron", están cuestionando todo y atacando a su gobierno, pero “la gente tiene confianza en el gobierno".