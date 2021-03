No habrá voluntarios extranjeros en Juegos Olímpicos

Los voluntarios procedentes del extranjero no podrán ingresar a Japón para los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio, anunciaron los organizadores ayer.

El anuncio fue hecho dos días que los organizadores de la justa de verano vetaron la presencia de espectadores extranjeros en Japón. Ambas medidas procuran evitar la propagación del COVID-19.

Los organizadores señalaron que permitirán una reducida cantidad de voluntarios extranjeros si tienen habilidades especiales.

"Lo lamento mucho, pero hemos decidido que no existe otra alternativa que descartar el plan", dijo Toshiro Muto, el director ejecutivo del comité organizador. Los organizadores habían contemplado emplear a 80,000 voluntarios que no cobran salarios. El gobierno de la ciudad de Tokio había previsto añadir otros 30,000. La mayoría, desde luego, vendrían del exterior. No quedó claro cuántos iban a ser necesarios ante la presencia mínima de extranjeros.

La agencia noticiosa Kyodo, que citó "fuentes cercanas al tema", dijo que unos 500 voluntarios extranjeros recibirán excepciones para entrar a Japón.

Los Juegos Olímpicos serán inaugurados el 23 de julio con 11,000 atletas, seguidos por los Paralímpicos el 24 de agosto con 4,400 más.

Los atletas convivirán dentro de una burbuja, plan que establece un contacto limitado con otras personas.

La primera gran prueba de los Juegos comenzará el jueves al dar inicio el recorrido de la antorcha olímpico en el noreste de Japón. El recorrido de la llama abarcará 12 días, con 10,000 corredores, culminando con la ceremonia de apertura en el Estadio Nacional de Tokio.