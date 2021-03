Descartan regreso tras Semana Santa

No existe ninguna posibilidad de que en Durango se regrese a las clases presenciales después de la Semana Santa ya que aún no inicia la vacunación a los maestros, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Refirió que en la entidad existen más de 36 mil trabajadores docentes; y si se contempla al personal administrativo, son más de 50 mil.

"Mientras que no tengamos la vacuna no podemos generarles la expectativa que en el corto plazo no hay ninguna posibilidad".

Refirió que aún no se han podido aplicar la totalidad de las vacunas al personal de salud, que es urgente que sea inmunizado, "menos habría las condiciones para que en estos momentos habláramos de que se le va a aplicar la vacuna a los maestros".

No obstante, precisó que se está trabajando en ese tema y esta semana habrá una reunión entre el Secretario de Educación del Estado y la titular de la SEP para analizar los protocolos que presentó Durango como propuesta.

En el caso de las escuelas particulares refirió que la invitación que se les hizo es que presenten un protocolo para que, como en otros estados, se puedan iniciar las clases presenciales.

Pero reiteró que en el caso de las escuelas públicas se requiere que los maestros estén vacunados y dijo que mientras tanto se cuenta con material de limpieza, termómetros y se le está dando mantenimiento a los planteles para cuando se pueda regresar.

Y fue más allá, estimó que las condiciones para el retorno, en el caso de Durango, se darían hasta el próximo ciclo escolar. "Yo por eso creo que cuando habría las condiciones de regresar a las clases presenciales sería posiblemente hasta el próximo ciclo escolar".

El Semáforo de Riesgo Epidemiológico actual de Durango no permite que se retomen las clases presenciales, sino hasta que se cambie al verde. Pero mientras sigan los contagios y fallecimientos por COVID-19, no se podrá avanzar a ese color.