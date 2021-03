Acudirá gobernador de Coahuila al Pacto de la Democracia

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que sí estará presente hoy martes en Palacio Nacional para participar en la firma del "Pacto por la Democracia", mismo que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios de las 32 entidades y de cara al proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio.

No obstante, Riquelme Solís señaló que su participación en el acto obedece únicamente al respeto que se le tiene a la "investidura presidencial", además dejó en claro su opinión respecto de dicho pacto, del cual afirmó que carece de mayor trascendencia en el plano práctico.

"Mañana (martes) voy a acudir al Palacio Nacional con el presidente a la firma del 'Pacto por la Democracia'; lo hago únicamente por respeto a la investidura presidencial, la verdad es que nos hubiera gustado que nos convocaran a otro tipo de pactos, al pacto por la vacunación, por el Plan Nacional de Vacunación, al pacto por la construcción de carreteras en cada una de las regiones de México, para la competitividad, al pacto por la conservación de las energías limpias, a muchos pactos, pero voy a ir nada más para que no digan que no quise firmar y que por ende va a haber intromisión de mi Gobierno en el proceso electoral; no. Voy a firmarlo, es algo que tiene irrelevancia porque viene en la Constitución y es nuestra obligación permanecer ajenos al proceso electoral y dar las garantías para que la gente salga a votar", expuso el mandatario.

Hizo referencia a las demandas que ha realizado de forma reiterada la Alianza Federalista en diversos temas, de los cuales los gobernadores que la integran siguen esperando ser convocados a esos pactos de parte del Gobierno federal.

ESPERAN AVANCES DE AGUA SALUDABLE

Pese a dichas diferencias con las autoridades federales, Riquelme expresó que recibirán al presidente López Obrador con hospitalidad en su visita a la Comarca Lagunera el próximo fin de semana.

Adelantó que esperan noticias concretas respecto a los avances del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, pese a que para este 2021 no se asignaron recursos especiales para ese proyecto en la región.

Según el anuncio del Gobierno de México, López Obrador estará en Torreón el próximo sábado 27 de marzo; ese mismo día viaja a San Pedro de las Colonias y para el domingo 28 de marzo visitará el municipio de Cuatro Ciénegas bajo la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Estamos puestos, vamos a recibir al presidente el sábado y el domingo, bueno, pues traemos varios temas con él, no nada más son los temas que traiga en la agenda presidencial, en estos momentos tenemos nosotros tanto el programa nacional de vacunación y su aplicación en Coahuila, tenemos también el incendio de la Sierra de Arteaga y, bueno, en el programa o en el plan de Agua Saludable para La Laguna pues requerimos de mayor comunicación; aquí los organismos operadores de agua pues tendrían que estar inmersos y ya en un plan también dentro de la proyección de recursos, para poder a futuro dar garantía de que el plan puede ser viable", dijo Riquelme Solís.

En desacuerdo

Opinión del gobernador sobre pacto. *El gobernador de Coahuila señala que tendrá parte en la firma de dicho pacto federal, aunque será solamente por el respeto a la "investidura presidencial". *El "Pacto por la Democracia" fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo proceso electoral. *Afirma el gobernador Riquelme que habría sido preferible firmar "otros pactos", principalmente en el sentido de la vacunación, de las energías limpias o de obras carreteras.