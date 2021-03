La travesía comenzó a las 12:00 del día. El equipo de El Siglo de Torreón se trasladó hacia la Loma, Durango, y tras tomar el Bulevar Ejército Mexicano, el viaje continuó hasta la caseta de León Guzmán.

Luego de pagar la cuota de 52 pesos, se observaron señalamientos hacia Cuencamé, Durango o Mazatlán, sin embargo, el pueblo donde se ubica la famosa ex Hacienda La Loma era el destino en el que ya esperaban a esta casa editora. Poncho e Imanol Quezada. Los dos carnales. Los ídolos del momento.

Antes de llegar a La Loma, se apreció la cotidianidad del Ejido La Goma, señoras que vendían gorditas, chicharrón de puerto y algunas frutas. El sol empezaba a caer a plomo. Siguiendo a la derecha, apareció la Loma con sus característicos paisajes.

Ya en este poblado, la siguiente parada era el estadio de béisbol, ese lugar que guarda tantas historias y bellos atardeceres. "Sigan por esa calle y al topar verán el estadio", dijo la empleada de una tortillería que despedía deliciosos aromas. Y sí, ahí estaba. Ya era la 1:00 de la tarde.

Los oriundos de San Pedro, Coahuila, los llamados reyes midas de las redes ya que cada video que suben en Youtube o Facebook generan millones de visitas, todavía no llegaban a la cita. Ahí tendrían un evento por la noche.

Las lluvias laguneras no podían faltar, las tolvaneras se dejaron sentir en varias ocasiones, el calor imperaba, mientras que algunos habitantes de La Loma y hasta un pequeño gato se asomaban a discreción para ver si lograban ver a lo lejos a los intérpretes de El envidioso.

Y LLEGARON

Por fin llegaron a la cita. Poncho e Imanol arribaron al estadio en una camioneta blanca. El primero en bajar fue don Alfonso Quezada, padre de los hermanos, luego Poncho y por último Imanol. Todos portaban lentes oscuros y aunque ocultaban sus ojos, la calidez fue evidente.

"Hace tiempo que no nos veíamos", dijo Poncho al recordar cuando los carnales acudieron a El Siglo de Torreón en abril del 2018 para promocionar su disco Te lo dije. En ese mes, pero un año antes, también visitaron la casa editora para promover el tema Cómo la ves.

Lo primero que contó el cantante, cuyo mostacho sobresale y ha sido motivo de moda entre algunos jóvenes, es que pese a que el 2020 fue muy difícil para el mundo por la pandemia, fue el año en que las personas conocieron el trabajo de Los Carnales.

"El año anterior fue complicado, pero nos fue muy bien. Independientemente del éxito del grupo, la familia está completa, estamos todos bien y comenzamos el 2021 bien duro. Yo creo que el que la gente estuviera en su casa sirvió porque estaban pendientes de las redes", sostuvo Poncho.

"Tú a mí me gustas y es que despertar contigo en las mañanas me emociona y me motiva a echarle ganas pa' entregarte todo y nada te haga falta", dice la canción Tuyo y mío, la cual Los Dos Carnales cantan junto a Camilo y es uno de los éxitos más recientes de los coahuilenses en comunión con el colombiano. Para Imanol, este dueto ha sido una bendición.

"Mi compa Camilo es muy fanático de la música norteña, al igual que nosotros somos fans de la música colombiana. El tema ha gustado bastante, en un día tuvo cuatro millones de visitas. Gracias al compa Camilo que se prestó para venirse a nuestro género norteño", manifestó el acordeonista.

CANTAN Y COMPONEN

Luciendo una playera tipo polo en color negro con verde fosforescente, Poncho comentó que se siente agradecido con sus colegas del regional mexicano y es que los sampetrinos, no solo han destacado como cantantes, sino también con cantautores.

"Le dimos un tema a Julión que vendrá en su nuevo disco. Hoy en día que Julión o Alfredo Olivas nos manden 'whats' se nos hace algo bien fregón. Vienen dos corridos nuevos con Calibre 50 y con Gerardo Ortiz también hicimos un dueto y viene un disco también con nuestro compadre "El Fantasma", a quien le estamos agradecidos porque si no es por él, por Afinarte y por nuestro compadre Rogelio Cano, no hubiera pasado nada".

Hace muchos años, Poncho e Imanol andaban de autobús en autobús (Locales) tocando sus instrumentos, luego se iban a las cantinas de Francisco I. Madero o San Pedro. Cantaban covers y una que otra rola inédita. Lo hacían para conseguir unas monedas y comer, pero también por perseguir sus sueños musicales. Al voltear al pasado y darse cuenta de su presente, Poncho confesó que a veces no creen todo lo que han vivido.

"A veces uno no asimila lo que está pasando. Yo vivo en Madero, llego a casa y las personas se asoman a la casa y a la casa de mi papá, se siente bonito eso. A veces es difícil porque ya no se puede salir como antes, pero es bonito. Estamos agradecidos con Dios y con el público por todo el cariño que nos han dado. Ojalá sea así por muchos años", apuntó el vocalista.

Los hermanos dicen en su corrido Vida ventajosa que antes comían frijoles; hoy en día, seguido se alimentan de carne, pero las leguminosas no faltan y es que, según explicó Imanol, los lujos y la fama no son sus mayores riquezas.

"Pa´ mí la mayor riqueza es la familia, tenemos a mi apá, a mi amá, a mi hermano, a mi hijo, a mis amigos y obviamente el público es la mayor riqueza que tenemos porque sin ellos nada de esto hubiera pasado. La fama y el dinero se acaban, el corazón y la humildad y lo que uno trae dentro, eso jamás termina", aseguró el joven, segunda voz de Los Dos Carnales.

DE MENOS A MÁS

La carrera de los Quezada, ha ido de menos a más. De ser teloneros de eventos, pasaron a ser los estelares. En qué momento despegaron el vuelo, comentó Poncho que ni ellos mismos tiene la respuesta.

"No sabemos qué pasó, las personas conectaron con nosotros, no sabemos qué fue; la raza se sintió muy identificada, algo de nosotros conectó con el pueblo. Y es que somos raza, gente que trabaja duro por concebir sus sueños", compartió el cantante.

Lo que sí pueden asegurar es que justamente Vida ventajosa ha sido uno de los temas que preparó el terreno para su éxito actual. Imanol compuso la rola y durante la charla con una sonrisa de oreja a oreja reveló qué lo inspiró a escribirla.

"Me inspiré en mi a la hora de hacer la rola. Me dijo el señor Julión Garza que no era bueno hacerse corridos pa´uno mismo, sin embargo, yo la hice porque sé que bastantes personas se criaron como yo en el barrio y hacían mandados en la bicicleta, a lo mejor buscando sueños como ser músicos. La escribí en casa, se la mandé a mi hermano y de ahí pal' real ya no supe ni qué pasó, pero fue el tema que catapultó a un nivel más grande nuestra carrera".

"Acuérdense que Kiko enviaba al Chavo y no tenía nada", esa frase ha hecho viral desde hace tiempo en redes y corresponde al corrido El envidioso, de la inspiración de Poncho. Ese tema se ha vuelto parte del soundtrack de la vida de muchas personas.

"Lo que dice la canción es real. Cuenta cosas que a todos nos pasan, me inspiré en mi, en mi situación, en mis compañeros. El corrido está muy bueno, pero si no tuviera la frase de El Chavo, no hubiera tenido el boom que tengo. Nos da alegría ver memes con esa frase", dijo el bigotón y añadió que ambos son fans de El Chavo porque, "nos recuerda cuando éramos morrillos y veíamos el programa de Roberto Gómez Bolaños con nuestra abuelita".

ORGULLOSOS DE SU TIERRA

Para Los Dos Carnales, el haber nacido en San Pedro, en La Laguna ha sido una bendición y es por eso que en gran parte de sus melodías mencionan a la región; así lo hizo saber Imanol.

"Tenemos un corrido de San Pedro, aunque en casi todos mencionamos a La Comarca Lagunera. Viene un corrido que se llama El éxito y habla también de nuestras raíces. Nosotros siempre decimos que estamos orgullosos de ser de San Pedro y de ser de la Comarca Lagunera", externó el músico.

Las carencias abundan siempre en la vida del ser humano ya sea económicas o emocionales, en el caso de los artistas no ha sido la excepción. La sonrisa de Poncho se esfumó cuando habló de este tema.

"Pa´ empezar que nuestro papá no estaba porque andaba buscándole al jale, él siempre estaba en las carreteras y eso fue una carencia, eso me está pasando a mí, porque yo trabajo bastante para mis hijos y al final falta uno.

"No éramos pobres, pobres, gracias a nuestro padre que luchó y nos dio educación", dijo antes de ser interrumpido por Imanol quien recordó que su apá sufrió un accidente y durante dos años, tiempo en el que se recuperó, ellos llevaron el sustento a su casa.

Poncho continuó hablando sobre su padre, Don Alfonso, y en el encuentro con El Siglo de Torreón aprovechó para agradecerle los buenos valores que les inculcó a ambos.

"Él no se enseñó a ser raza, a ser buena gente, a ser agradecidos y respetuosos. También nuestros abuelos nos educaron de una bonita manera", enfatizó la primera voz de Los Dos Carnales.

Era hora de despedirse. Poncho e Imanol debían ir a comer unas ricas gorditas con su respectivo refresco en vidrio para que les supieran mejor. Nuevamente, agradecieron el apoyo que sus paisanos les han brindado.

"Muchas gracias por todo, no tenemos con qué pagarles más que con música y ojalá que podamos tocar pronto en algún escenario de la Comarca", finalizaron.