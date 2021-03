Alejandra Robles alza la voz con música

Su voz estremece, le pone chinita la piel a quien la escucha. Lo mismo canta una cumbia que un bolero, sin perder su luz y sus orígenes afromexicanos.

La intérprete oaxaqueña, Alejandra Robles, ha alzado la voz a través de la música y lo ha hecho a través de una composición de una coahuilense que se vuelto un himno al feminismo. Se trata del tema Canción sin miedo de la cantautora oriunda de Francisco I Madero, Vivir Quintana.

"Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma y nos sembraron miedo, nos crecieron alas", menciona la melodía y Alejandra habló en entrevista de este proyecto y la salida de su programa por Youtube, Las joyas de Oaxaca.

"Es un tema que refleja las situaciones que vivimos las mujeres actualmente como lo son los feminicidios. Me pareció que podía alzar la voz también con mi propia versión porque de alguna forma me sentí identificada al ser una mujer en este país en el que se corren riesgos y esa es mi forma de levantar la voz y de decirlo. Es una pieza muy cruda, pero al mismo tiempo es muy bella", dijo en entrevista.

Robles reveló cómo contactó a Quintana, quien sorprendió al mundo entero en marzo de 2020 al interpretar su melodía en el Congreso de Coahuila.

"Cuando fue el boom de la canción, alguien me la envió por WhatsApp entonces me encantó y busqué a Vivir. Hablé con ella y le dije que quería grabar su tema con una banda de puras mujeres oaxaqueñas, y ella le dio el visto bueno, yo ya hice mi versión acústica que está en Youtube, pero me falta hacerla así con la banda y con un video muy bonito".

La oriunda de Puerto Escondido aprovechó para elogiar el talento de la lagunera, Vivir, y agregó que tiene otros proyectos junto a ella.

"Ella y yo estuvimos en un festival juntas. Grabamos un show en el Auditorio Nacional que se llamó ¡Qué vivan las mujeres!, se presentó el 6 y 7 de marzo por Canal 22 y en la plataforma Contigo en la distancia. Vivir es un gran orgullo y no dudo que hará cosas muy grandes", contó.

Para Alejandra Robles, el mayor reto que ha enfrentado en estos tiempos de crisis sanitaria ha sido mantenerse vigente.

"Seguirle dando trabajo a mi gente y a mis músicos también ha sido una labor titánica. De igual manera opté por seguir creciendo en mis redes sociales", comentó entusiasmada vía telefónica.

En este mes, se conmemoró el pasado día 8 el Día Internacional de la Mujer. En la entrevista, la artista enumeró las razones que considera que se necesitan para lograr una verdadera equidad.

"Son tres puntos los que hay que cambiar. Primero; la familia, hay que enseñar a los hijos el respeto y el amor a las mujeres; luego, serían los maestros que deben inculcar también ese respeto hacia nosotras y por último los medios de comunicación, pues hemos visto cómo ciertos conductores de programas se expresan de manera errónea al hablar de temas como el abuso a una mujer".

Por otro lado, Robles informó que se encuentra muy contenta porque el pasado 15 de marzo estrenó el proyecto Joyas de Oaxaca, una serie de entrevistas cortas con artistas oaxaqueños, quienes han puesto el nombre de ese estado muy alto.

"Con esta pandemia yo dije, '¿Qué puedo hacer para mantener vigente la cultura de mi tierra?', el atractivo de Oaxaca es su comida, las cocineras, los artesanos, los músicos, los textiles y de repente llega la pandemia y frena actividades.

"Entonces, busqué personajes reconocidos de Oaxaca. Mi primera invitada ha sido la cocinera Abigail Mendoza. Ella estuvo en la revista Vogue en 2019, según el New York Times su restaurante es uno de los 10 mejores del mundo. Ya pueden ver la charla en mi canal de Youtube, cada día 15 iremos subiendo más entrevistas".

Alejandra comentó que se encuentra preparando un nuevo material discográfico para seguir conectando con sus seguidores.

"Ya estoy en eso, sin embargo, les cuento que en enero de 2020 lancé el álbum Tropicalísima, el cual me produjo Eugenia León. Quiero presentarlo en vivo vía streaming, pero sin cobrar porqué se que hoy en día hay mucha necesidad. Quiero hacer música, pero de manera gratuita".