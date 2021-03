'Tortillín' cuenta la vez que conoció a 'Cepillín' en programa Siglo en Vivo

En la Comarca Lagunera existe un payasito que es muy querido y es que, durante varias generaciones, ha sacado sonrisas a chicos y grandes. Su nombre es "Tortillín".

Con más de 50 años de carrera, el artista visitó ayer a la emisión "Siglo en Línea, Un Enlace con la ciudadanía", sorprendiendo al titular, "Flippy" Nevárez.

Ambos platicaron anécdotas ya que son grandes amigos y además "Tortillín" platicó de sus inicios y del fallecido "Cepillín" .

"Platicar con 'Tortillín' es platicar con una estrella porque es una persona muy querida por muchas generaciones", le dijo Nevárez.

"Me siento fenomenal de estar aquí y por cierto acuérdense que deben usar sus cubrebocas su gel antibacterial", comentó el payasito. "Tortillín" lamentó el fallecimiento de "Cepillín". Dijo que aprendió bastante del regiomontano ya que coincidieron en diversas ocasiones.

"Conocí a Ricardo González y hubo una vez nos dijo, 'Sean elegantes, pero por dentro, porque por fuera ustedes podrán encargarse', con esto se refería a ser empáticos, estar bien y comprometernos", sostuvo.

Sobre cómo descubrió su talento de payasito, Mario Espinoza (Su nombre real) detalló que la vida misma lo llevó por ese camino.

"Dicen que muchos, 'nacemos para aquello'. Un diamante está dentro de un carbón, es una roca, para que salga hay que romperlo. Ya cuando sale, hay que pulirlo para que tenga más brillo y mejores cortes. El hombre es así, empiezas un caminar y con la educación que recibes es como hallas tus dones".

"Tortillín" reveló cuál es la satisfacción más grande que le ha dado entretener a la gente a lo largo de su trayectoria.

"Detrás de este maquillaje hay un ser humano que también ríe y llora, pero la gente no tiene porque ver mi lado triste. Hoy en día agradezco a la vida que me permite hacer lo que me gusta y lo seguiré haciendo, a sabiendas que jamás le voy a fallar al público", puntualizó.