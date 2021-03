Padrón de vacunación es de 110 mil mayores

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo que en la región Lagunera se tiene un padrón aproximado de más de 110 mil personas adultas mayores de 60 años candidatas a recibir la vacuna contra el COVID-19 y agregó que a las autoridades estatales no les representa ningún problema conocer o no estos datos estadísticos "porque no es responsabilidad de ellos la convocatoria".

Esto ante las críticas que ha hecho en varias ocasiones la Secretaría de Salud del estado a través de la Jurisdicción Sanitaria VI, que lidera Juan Pérez Ortega, referentes a que la Federación no les da a conocer los padrones con anticipación, lo que dificulta la aplicación de los biológicos y que además genera lentitud. "La responsabilidad del sector salud, que está integrado por IMSS, por ISSSTE y por personal de Insabi, es aplicar la vacuna, el tema de la convocatoria corresponde a Bienestar y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de lograr que haya afluencia suficiente en los puntos de vacunación y determinar cuántas gentes se va a citar diario. Ellos (el Gobierno del estado) no tienen ningún problema en conocer el mismo día o no conocer el padrón de la gente que se va a citar, ese no es ningún problema en el tema de la organización", expresó. Hurtado Flores dijo que el padrón se obtuvo de un cruce de la información oficial que maneja el Inegi y de los datos que se recabaron en el Registro Nacional de Vacunación. En Torreón, se tiene un padrón de al menos 80 mil personas adultas mayores de 60 años, mientras que en Matamoros y San Pedro, son 12 mil beneficiarios aproximadamente. En Madero se tiene un registro de 7 mil personas y en Viesca de 2 mil 500. No obstante, señaló que sobre esos números se habrán de realizar algunos ajustes dado que al menos un 20 % de este sector de la población manifestó no estar de acuerdo en que les apliquen la vacuna contra el SARS-CoV-2 por motivos personales. Ayer estuvo en la región Lagunera para dar a conocer los detalles del arranque de la vacunación en Matamoros y en San Pedro, para después continuar con la estrategia de inoculación en Torreón, aunque afirmó que todavía no hay fecha. "La cobertura prácticamente en todo el estado de Coahuila, en la próxima semana estaremos terminando de vacunar toda la zona centro del estado, toda la zona desierto, toda la zona norte, toda la zona conurbada a Torreón, lo que es Matamoros, Madero, Viesca y la zona conurbada a Saltillo que es Parras y General Cepeda, y Ramos Arizpe. La próxima semana estará ya cubierta la mayor parte de los municipios de Coahuila para concentrar toda la fortaleza, insisto, en macro brigadas en las poblaciones más grandes".