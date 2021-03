Evanescence tiene a México entre sus prioridades

La última vez que Evanescence estuvo en México, el 30 de noviembre de 2019, el grupo la pasó mal; debido a fallas en los protocolos de seguridad del Knotfest México sus miembros no pudieron presentarse y eso ocasionó la molestia de los fans, tan es así que les quemaron una batería.

La líder de la banda, Amy Lee, no tiene resentimientos con Tierra Azteca, al contrario, entre sus prioridades destacan volver cuando la pandemia haya cesado y en su caso, tomar unas vacaciones en Monterrey, ciudad que a ella le encanta.

"Para nosotros, fue la primera vez que algo como eso nos sucedió, pero en verdad no culpamos a nuestros fans, algunas fallas sucedieron que no fueron nuestra culpa, la manera en cómo terminó todo fue trágico, no salimos a tocar, cuando supuestamente estábamos ahí para eso", dijo la cantante en una video conferencia realizada con varios medios nacionales e internacionales, entre ellos, El Siglo de Torreón.

La intérprete dijo que cuando sus compañeros y ella dejaron México, se sentían devastados por lo ocurrido.

"Cuando iba en el avión de regreso yo pensaba cómo arreglarlo, cómo hacer para que, si la vida te avienta limones, hacer limonada", expresó.

Es por eso que cuando las condiciones de salud mejoren a nivel mundial, el grupo desea saldar su deuda con la República Mexicana.

"Retornar a México es una prioridad, porque fue el último show que no tocamos y está en nuestras prioridades, esa visita está hasta arriba de nuestra lista para cuando volvamos hacer conciertos", señaló.

La cantante dijo en la charla vía steaming que si pudiera viajar, tomaría un vuelo a Monterrey.

"Por la pandemia no pienso tomar vacaciones, pero si pudiera me iría a Monterrey. Recuerdo una vez que fuimos, me dieron una habitación hermosa y grande en el hotel: le hablé el staff y fuimos a la terraza y fue así que inició una fiesta en la que los tacos y la música estuvieron presentes; necesito vacaciones", comentó entre risas.

El motivo de la entrevista fue la salida del nuevo disco de Evanescece, The Bitter Truth, una colección épica inspirada en la lucha, la pérdida y la superación dentro de las realidades (a menudo amargas) del siglo XXI y de nuestro mundo.

"Estoy muy emocionada por la salida de este disco, habíamos estado alistando este material desde hacía año y medio, llevábamos una década de no sacar un disco con temas nuevos, pusimos muchos cachitos y episodios de nuestras vidas en el álbum".

La razón por la que Evanescence no había dado a conocer una placa inédita, según compartió Lee, es porque hasta en fechas recientes sintieron esa necesidad de reconectar con sus fans con melodías nuevas.

"Nosotros no sacamos discos porque tengamos que hacerlo o por negocio. En mi caso, soy una persona creativa y cuando siento que hay que sacar algo, lo hago. En estos momentos, todos los miembros de la banda hemos pasado por momentos difíciles y duros, por lo que sentíamos esa necesidad de comunicarlos".

Use my Voice, The Game is Over, Better Without You y Wasted on You, son los sencillos que han salido del álbum hasta ahora, él último tema contó con un video muy especial ya que los músicos y la cantante lo grabaron, cada uno, en sus casas. Para Amy fue una gran experiencia.

"Si no podíamos presentar grandes conciertos con vestuarios impresionantes, decidimos que el mejor regalo que podíamos darles a los fans era abrirles las puertas de nuestros hogares y que conocieran a nuestras familias".

En cuanto a la contingencia sanitaria, Amy opinó que tanto a ella como sus compañeros les cambió todo, hasta la forma de trabajar, como la realización de The Bitter Truth.

"La pandemia fue algo diferente, sobre todo para hacer la grabación del álbum; primero al crear las canciones, luego grabarlas, y ver cómo nos podíamos juntar toda la banda, cómo, cuándo, dónde y de alguna manera encontramos nuevas cosas para hacerlo, y todo esto me recuerda cuando empezamos nuestra carrera, pues no era de ya saber qué hacer, sino que teníamos que resolver, porque nunca antes lo habíamos hecho y aquello fue algo muy padre", contó.

Cuenta con una gran trayectoria:

Evanescence, banda ganadora de dos premios Grammy, ha tenido un gran impacto en todo el mundo.

El emblemático álbum debut del grupo en 2003, Fallen, sentó las bases, pasó 43 semanas en el Billboard Top 10 y vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo.

El sencillo debut y éxito mundial Bring Me to Life alcanzó el puesto #5 en el Billboard Hot 100 y marcó su primer #1 hit single en Reino Unido.

Después de múltiples giras por todo el mundo, The Open Door llegó a continuación y vendió más de cinco millones de copias, seguida por el autotitulado Evanescence, que debutó en el #1 en las listas de Billboard.

La cantante, compositora y pianista principal de Evanescence, Amy Lee, el bajista Tim McCord, el baterista Will Hunt, el guitarrista principal Troy McLawhorn y la guitarrista y corista Jen Majura recorrieron caminos muy nuevos y familiares para su cuarto y más ambicioso lanzamiento hasta la fecha, Synthesis, en 2017 a través de BMG. Este concepto sinfónico llegó al #1 de Billboard, debutando en la cima de las listas de álbumes independientes, alternativos, rock y clásicos.

Evanescence inició su gira mundial Synthesis Live en octubre de 2017 combinando sus intensas actuaciones en vivo y su composición atemporal con una poderosa orquesta en vivo.