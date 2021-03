Falcon y El Soldado del Invierno tienen una misión muy complicada

Luego del éxito que logró WandaVision, Falcon y El Soldado del Invierno tienen la difícil misión de seguir cautivando a los fanáticos del Universo Marvel.

Desde este viernes se estrenó el primer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno en la plataforma de Disney+. En este proyecto, toda la atención está puesta en el escudo, legado del Capitán América, ya que "Sam Wilson" ("Falcon") y "Bucky Barnes" ("Soldado del Invierno") deciden unirse, o, mejor dicho, trabajar juntos, cuando una nueva amenaza global los lanza a una misión inesperada.

La serie continúa los eventos de Avengers: Endgame y sigue la historia de Sam" y "Bucky", quienes emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia. La seria ha sido dirigida por Kari Skogland y cuenta con con guion de Malcolm Spellman.

Anthony Mackie y Sebastian Stan, "Falcon" y "Bucky", respectivamente dijeron en un encuentro reducido con la prensa internacional que la trama mezcla la acción con la verdadera amistad.

"Creo que el luto es un gran tema que siempre aparece en estas películas (de Marvel) y con estos personajes, porque ellos lidian con circunstancias muy extremas y es imposible que no haya restos de eso

"Y en esta serie todavía estamos sintiendo los efectos de que 'Iron Man' se haya ido, del 'blip' (aniquilación de la mitad de todos los seres vivos por parte de Thanos), de que Steve Rogers (Captain America) ya no esté... Nuestros personajes están afectados por todo eso", relató Stan.

Stan reafirmó que The Falcon and the Winter Soldier se sitúa dentro de la enrevesada línea temporal del MCU justo después de lo ocurrido en Avengers: Endgame de 2019.

De esta manera, "Falcon" tiene ahora el escudo de "Captain America", luego de que éste optara por dejar el traje para llevar una vida apartemente normal, mientras que a "Bucky" todavía le persiguen fantasmas del pasado.

Falcon y Esl Soldado del Invierno se compone de seis capítulos. "Ahora tenemos seis horas (por los seis episodios), frente a las dos horas de una película, para sumergirnos en estos personajes", puntualizó Sebastian.

Elenco

En la serie figuran: *Anthony Mackie. *Sebastian Stan. *Daniel Brühl. *Emily VanCamp. *Wyatt Russell. *Georges St-Pierre. *Erin Kellyman. *Carl Lumbly.