Exigen a UAAAN respetar contrato colectivo de trabajo

En el marco del emplazamiento a huelga, el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTAUAAAN) exigió a la rectoría que se respete el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y que se firmen los acuerdos que se tenían referentes al aumento salarial del 3.4% y el 1.8% en prestaciones.

"Al parecer nos quieren imponer algunas cláusulas que no estamos de acuerdo porque no están metidas en tiempo y forma en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Le estamos diciendo al rector que recapacite y que posteriormente analizaremos esa postura que él tiene, tenemos 39 años del Sindicato y no podemos echar para abajo lo que a mucha gente le costó trabajar", señaló Vicente Martínez, secretario general del SUTAUAAAN.

El Sindicato emplazó a huelga a la universidad por violaciones al CCT, revisión salarial y contractual conforme al derecho que establece la Ley Federal de Trabajo en su artículo 399 y la cláusula 8 del contrato.

Los inconformes dicen que la administración de la universidad además de dar respuesta negativa a algunas propuestas planteadas por el SUTAUAAAN para mejorar el CCT, presentó ante las autoridades laborales un contrato "armonizado" que está fuera de lo que dicta dicho artículo de la Ley Federal del Trabajo que aplica para patrones y trabajadores.

Ayer se dio a conocer que la Asamblea aceptó las no modificaciones al CCT y que una vez cerrado el emplazamiento a huelga, se atendiera la petición de revisar y analizar con responsabilidad el contenido del contrato propuesto por las autoridades universitarias dentro de un plazo de 60 días hábiles después de la firma del convenio para ser presentado al gremio para su consideración. Mientras las autoridades universitarias no ratifiquen sus propuestas y se cierre el emplazamiento, se autorizó por asamblea otorgar la prórroga necesaria. No obstante, se informó que la universidad se niega a ello e insiste en un contrato armonizado que pudiera afectar los derechos y dignidad de las y los trabajadores. "Si la asamblea nos autoriza la huelga, haremos huelga", sentenciaron el Comité Ejecutivo Central, el Comité Delegacional y la Comisión Revisora en caso de que la Universidad siga en la misma postura.