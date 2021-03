Dejan claro que saldarán deuda en Torreón

Este jueves, la Arrolladora Banda el Limón estrenará su nuevo disco de nombre En contra de mi voluntad, que ha arrojado varios sencillos como Ojalá que te enamores e Igual.

Ante la salida de la placa, Don René Camacho, Esaúl García y Marco Ramírez charlaron en exclusiva vía zoom con El Siglo de Torreón desde sus hogares. Aprovecharon la charla para reafirmar que saldarán su deuda en Torreón luego de que en abril de 2020 no pudieron ofrecer un baile en la explanada de la feria.

"Este 18 de marzo en la noche vamos a poder estar disfrutando de este disco que tenemos ya tiempo desmenuzando desde la canción Igual hasta el tema Sin esencia. Mes con mes sacamos canciones y es que así se hace ahora, además de que hoy en día la gente está consumiendo mucha música en redes", comentó García.

El artista oriundo de Sinaloa expresó que con la salida de la producción discográfica de igual manera darán a conocer hoy un nuevo sencillo.

"Se llama Mi primer derrota, es una rola llegadora, tan es así que en su letra menciona 'Hígado me falta y me sobra alcohol', imagínense cómo está la rola, no hay duda que es para los dolidos; estamos seguros que entrará en el gusto del público".

Haciendo alusión al título de la melodía, Don René Camacho confesó cuál ha sido la mayor derrota que ha sufrido la Arrolladora Banda el Limón.

"El único gran tropiezo que hemos tenido ha sido la pandemia. Este tiempo transcurrido sin salir a dar conciertos ha sido un balde de agua fría para nosotros. Estábamos acostumbrados a laborar 24 fechas en un mes y a andar en entrevistas, así que ya sabrán cómo nos pegó esto", contó Camacho.

El líder de la agrupación tiene fe en que a mediados de 2021, los bailes regresen de manera responsable y con ello puedan saldar su deuda pendiente con la Comarca.

"Siento que pronto volveremos a trabajar. Para que esto se lleve a cabo es necesario que los adultos mayores estemos vacunados porque a los jóvenes, en su gran mayoría, el virus les pega ligero.

"A toda la gente de la Comarca les digo que nos aguanten un poquito, vamos a cumplirles con el compromiso que quedó pendiente. En cuanto a nos den luz verde para presentaciones, espero que Torreón sea una de las primeras. En Torreón se hacen unos bailazos grandísimos", dijo el música y añadió que hasta ahora no le han puesto la vacuna contra COVID-19.

Por su parte, Marco comentó que extraña "machín" volver a ofrecer un baile, sin embargo, serán pacientes pues para ellos la salud es primero.

"Extraño machin las giras, la gente, los fans, estar en un escenario; pero queremos hacer las cosas bien, por ahí otras agrupaciones ya andan laborando, nosotros preferimos esperar a que el panorama esté mejor".

Por otro lado, Esaúl reveló cuál es la esencia de la Arrolladora, grupo con más de 42 años de carrera y cerca de 32 producciones discográficas en su carrera.

"La esencie de la Arrolladora esta clara, y es trabajar día a día. La Arrolladora es una banda que siempre está dos pasos adelante y con esta pandemia lo vimos porque antes de que comenzará la crisis ya casi estaba terminado este disco, es decir, siempre estamos laborando, hacemos unas cosa y ya estamos pensando en la próxima", comentó en García.

Sobre la colaboración que hicieron con Mon Laferte, Camacho dijo que se sintió honrado cuando supo que la chilena es fanática de la música de la banda sinaloense.

"Ella es fanática de la Arrolladora. El tema se llama Se me va a quemar el corazón. Imagínense la sorpresa que sería para el público si nosotros diéramos un concierto y ella llegara para que cantemos todos este tema", puntualizó.

53

CANCIONES

de Arrolladora han llegado a los primeros lugares de popularidad.