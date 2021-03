Reforzarán autoridades vigilancia sanitaria en Torreón

El director de Inspección y Verificación de Torreón, Juan Antonio López, adelantó hoy miércoles que reforzarán las acciones de vigilancia en todo el municipio durante el próximo fin de semana, esto tomando en cuenta los hechos de desorden y riesgo sanitario que se registraron el fin de semana pasado.

Recordó la fiesta masiva con jóvenes menores de edad que se detectó en el fraccionamiento Las Villas, además de otros festejos en viviendas particulares y las aglomeraciones que se reportan en establecimientos como bares, cantinas y restaurantes de los diversos sectores.

Pidió a la ciudadanía no relajar las precauciones contra el COVID-19, aunque advirtió que el objetivo de las autoridades es seguir ordenando las actividades sociales en el contexto de la pandemia, no así generar molestia entre la ciudadanía.

“Mira, relativamente hemos estado al pendiente, realmente pues un llamado a la ciudadanía, el virus existe e invitarlos a no hacer este tipo de eventos masivos, te platico, una quinceañera también que se llevó a cabo en la Santiago Ramírez, más de 80 gentes, nuevamente se les hace el llamado, no es el afán de estar molestando a la ciudadanía, ni de estarles levantando actas administrativas o sanciones, apercibimientos, que hagan conciencia que el virus todavía existe y está”.

López indicó que el hecho de que existan semáforos verdes epidemiológicos para Coahuila y la Laguna no significan una oportunidad para realizar actividades con riesgos sanitarios, por el contrario pidió a la sociedad un “esfuerzo” para salir de una manera definitiva de la contingencia sanitaria, hecho que podría suponer a la postre una puerta para entrar a la nueva realidad.

“Eso no quita de que no estamos vacunados al cien por ciento en lo que va de la república, menos aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila… No hemos bajado la guardia, vamos a estar al pendiente también este fin de semana, lo que se avecina ahora en Semana Santa, vamos a estar al pendiente con la ciudadanía y los diferentes restaurantes, restaurantes-bares”.

En ese último aspecto señaló que pondrán especial atención respecto de los aforos que se tienen autorizados, por lo que en caso de incumplimiento vendrán inevitablemente sanciones y las clausuras en los casos que se amerite.