Todas las sedes de la Eurocopa tendrán que acoger público: UEFA

Las doce ciudades que acogerán la Eurocopa de fútbol este verano tendrán que garantizar que pueda haber público en las gradas y, de no poder cumplir ese requisito, se podrá estudiar el cambio o la reducción del número de sedes, ha asegurado el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

"Lo seguro es que no se jugará ante las gradas vacías", asegura el directivo en declaraciones que han recogido los medios croatas.

La decisión respecto a posibles cambios respecto al número de ciudades anfitriones, si alguna no cumple los requisitos se tomará el 20 de abril, anunció.

Ceferin opinó que el escenario ideal es que no haya cambios y que se juegue en las 12 ciudades previstas: Copenhague, Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublín, Glasgow, San Petersburgo, Múnich, Roma y Londres.

"Pero, si eso no resulta posible, entonces se jugará en diez u once países, si una o más ciudades no puedan cumplir los requisitos necesarios", dijo.