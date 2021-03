Buscan frente común en Morena para alcaldía de Torreón

A unos días de celebrar la Encuesta Interna de Morena para definir al candidato o candidata que competirá para la alcaldía de Torreón, seis aspirantes se reunieron esta tarde en esta ciudad con miras a formar un frente común y definir al menos de ese grupo, a una sola persona para la contienda al interior del partido político, rumbo al proceso electoral 2020-2021.

Lo anterior lo dio a conocer el aspirante y diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) José Ángel Pérez Hernández aclarando que quienes no asistieron a la reunión fueron Miroslava Sánchez Galván y Luis Fernando Salazar Fernández porque ellos “se están manejando por su lado”.

Recordó que como en Morena no hubo consenso entre la militancia para que hubiera una candidatura única y se evitara la encuesta, la Comisión Nacional de Elecciones definirá a por lo menos cuatro perfiles que se someterán a la encuesta partidaria para determinar a la candidata o candidato idóneo. “Somos seis aspirantes que ya tenemos que tomar una decisión de cómo será este bloque y que mandemos la señal para con los demás, ya somos un bloque y queremos que de aquí salga el candidato”, expresó.

Según Pérez Hernández, cada aspirante conoce las posibilidades que tiene para participar en la encuesta y agregó que la encuesta se llevará a cabo a más tardar esta semana pues el próximo 25 de marzo de este 2021 se debe entregar la planilla completa al Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

“En mi caso personal yo veo mi posibilidad fuerte y estoy casi seguro que voy a ir a la encuesta pero el partido va a decidir quiénes, si va Luis Fernando, Miroslava o alguien más de aquí. Se supone que en estos días la encuesta ya está en marcha, tenemos que apresurarnos…porque los tiempos ya están empatados con el periodo de registro, posiblemente a más tardar 22, 23 (de marzo) va a definirse en salir un candidato en Morena”, añadió.

Sobre si el vínculo entre el aspirante a la alcaldía de Torreón, Luis Fernando Salazar Fernández con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García de Vaca podría afectar en los resultados de la Encuesta Interna, José Ángel Pérez Hernández contestó que: “yo creo que todo lo que hagamos bien o mal, a los políticos nos va a afectar. No sé yo qué tan mal estuvo o qué tan bien estuvo o qué hizo, lo cercano que estuvo, primero se tendrá que investigar a quien se está juzgando que es a Cabeza de Vaca, ver si realmente se desafuera para poderlo juzgar y ya se desenvolvería la situación jurídica, ¿a quién se lleva?, no sé, yo no lo podría asegurar ni puedo atestiguar. Yo creo que todos estamos expuestos como políticos, afortunadamente mi trayectoria creo que está bastante limpia, yo no tengo vamos a decir una cola que me pisen, yo no sé si él también o el otro, yo no sé.

Los candidatos ahorita de Morena debemos de ser quienes tengamos más trayectoria en relación a los principios, a los valores, a la honestidad y a no tener un pasado de corrupción”.