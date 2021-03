Morenista 'Beto Santos' niega vínculo en tráfico de pornografía

Humberto Santos Ramírez, conocido como 'Beto Santos', aspirante a una candidatura de diputación local por Morena en el Distrito 10 Mixe-Choápam, rechazó haber creado el chat Sierra XXX, en el que se difundían imágenes íntimas de mujeres de la región Sierra Norte de Oaxaca, y señaló que "no existen víctimas" y que todo es "una campaña de desprestigio" porque encabeza los resultados de la encuesta interna de su partido.

Lo anterior, pese a que se abrieron al menos dos carpetas de investigación por el caso en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por los delitos de violencia de género, discriminación y trata de personas, en una de las cuales un hombre identificado como Donato V. J., declaró que el profesor Santos fue quien creó el grupo "Sierra XXX".

Además, una de las mujeres que fue exhibida en el chat en marzo de 2020 recibió medidas cautelares de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras ser objeto de una campaña de desprestigio por dar a conocer la existencia del grupo, en el que participaban hombres de la región e incluso un funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien se separó de su cargo.

Fue el propio INPI, instancia a la que se le pide emitir la protección, el que aceptó las recomendaciones de la CNDH y se las notificó a la víctima, según consta en el oficio CGAJ/2020 /OF/342, en el cual también se le informa que se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Este instituto aceptó las medidas cautelares decretadas por la CNDH, y en tal virtud, nos ponemos a su disposición para establecer un diálogo a fin de brindarle todo el apoyo que se requiera para su atención médica y sicológica, así como garantizar sus derechos humanos", se lee en el documento.

Ella es una de las víctimas que de acuerdo con Humberto Santos "no existen", según declaró ayer en una conferencia de prensa en la que se dijo objeto de ataques y de una campaña de desprestigio.

El viernes pasado se dio a conocer que Beto Santos, operador político y profesor originario de Zacatepec Mixe, busca ser candidato a diputado local pese a que en marzo de 2020 fue identificado por crear dicho grupo en WhatsApp, en el cual invitaba a hombres de la región a mandar imágenes de mujeres ayuujk (mixes): "Acá sí pueden mandar porno, cabrones, sin pedos puro amplio criterio ayuujk, de preferencia paisanas, no españolas, porfi", según se lee en capturas de pantalla.

Este lunes, Beto Santos, acompañado de su esposa y su hija, aseguró que los señalamientos de decenas de mujeres indígenas de Oaxaca que piden a Morena que no participe en la contienda se basan en información falsa e, incluso, aseguró que "no existe ningún chat que esté dedicado a subir fotos íntimas de mujeres mixes, no existe, no lo hay".

Sin embargo, la fiscalía estatal tiene abiertas al menos dos carpetas de investigación por este caso, además de la denuncia de hechos interpuesta por el INPI a través de su Consejería de Asuntos Jurídicos, según el oficio CGAJ/2020/OF/322, solicitada por el licenciado Khristian Hernández García.

LAS VÍCTIMAS QUE 'NO EXISTEN'

El chat, que según Santos nunca existió, fue la razón por la que renunció a su cargo Rolando Vásquez Pérez, otro de los participantes y quien subió la foto de la víctima, ahora protegida. Él era jefe del Departamento Normativo del Control de Plazas INPI, dependencia federal que interpuso la denuncia ante la FGR.

Vásquez Pérez confirmó en marzo de 2020 la existencia del chat y dijo que fue agregado al mismo. Incluso, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, reconoció en su momento la existencia del grupo.

Los argumentos de Santos Ramírez para asegurar que él no creó el chat es que "no existen mujeres víctimas" y no hay ninguna investigación en su contra, un argumento que organizaciones feministas, como GES Mujer, calificaron como el mismo antecedente de impunidad que hay en el caso Félix Salgado Macedonio.

Morena en Oaxaca dijo que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido la que tomará la decisión, el mismo órgano que declaró como infundados los señalamientos de abuso sexual y violación contra Salgado Macedonio.