H.E.R. gana con I Can't Breathe a canción del año en los Grammy

"I Can't Breathe" de H.E.R., se llevó el premio a la canción del año en la en la 63 edición de los Grammy, que se está celebrando esta noche con una sencilla gala adaptada a las restricciones del coronavirus.

Se trata de un tema de reivindicación inspirado por las protestas raciales que estallaron en el Estados Unidos durante el verano de 2020 tras la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía durante 8 minutos. El título, "I Can't Breathe" hace referencia a la frase que Floyd pronunció antes de morir y que se convirtió en lema contra el racismo y la brutalidad policial.

"Somos el cambio que queremos ver y esa lucha que tuvimos en el verano de 2020 debe continuar", afirmó la artista al recoger el premio delante de otras favoritas como Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé y Dua Lipa.

El premio a la mejor canción del año reconoce a los compositores de un tema mientras que el de grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo que trabajaron en el estudio.

La elección de la Academia de la Grabación estadounidense fue recibida con sorpresa, pues el tema de H.E.R. no figuraba en ninguna quiniela ni en las apuestas de revistas musicales, que daban por hecho que el galardón se repartiría entre "Cardigan" de Taylor Swift o “Don’t Start Now” de Dua Lipa.

La propia H.E.R. mostró su sorpresa al escuchar su nombre y recordó que compuso la canción por videollamada con el resto de productores, en medio de las protestas y el confinamiento por el coronavirus.

"I Can't Breathe" es un corte R&B de más de 4 minutos que en su letra incluye frases como "no puedo respirar, me estas quitando la vida, no puedo respirar ¿Alguien luchará por mí?".

H.E.R. es una artista californiana, algo desconocida en el mercado internacional pero muy popular en la industria estadounidense, que ya estuvo nominada en 2018 a álbum del año por su disco homónimo que la situó como referencia del R&B.

A pesar de las circunstancias y dificultades, la Academia de la Grabación, que cada año organiza los Grammy, ha convocado a un impresionante listado de actuaciones que incluye, entre otros, a Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars y HAIM.