Jennifer Garner invita a familias a ver su filme

Jennifer Garner no inventó el concepto del Yes Day, pero cuando ella y su hija mediana descubrieron el libro de Amy Krouse Rosenthal sobre 24 horas de locura en las que los padres tienen que decir "sí" a las peticiones de sus hijos, se sintieron enganchadas. El Yes Day se volvió una tradición anual amada y a la vez agotadora en casa.

Hace unos años, un amigo productor vio una de sus fotos de "la mañana siguiente" del Yes Day en Instagram y tuvo una revelación: esto debería ser una película. Yes Day (¡Hoy sí!), que debutó en Netflix el pasado viernes, es protagonizada por Garner y el actor venezolano Edgar Ramírez como los padres de tres hijos muy despiertos: una adolescente interpretada por Jenna Ortega, el preadolescente Nando, interpretado por Julian Lerner, y la pequeña Ellie, a quien da vida Everly Carganilla. Es la primera película que Garner ha producido en 10 años. "Simplemente estuvo en modo hijos mucho tiempo", dijo Garner. "Esto es lo primero que desarrollo de cero. Por eso, las historias aquí son realmente personales". Durante la premiere virtual, dijo, sus hijos no paraban de reír al ver todo lo que estuvo inspirado en sus propios Yes Day. Para los padres curiosos por hacer uno, Garner dijo que las peticiones nunca son demasiado locas: en su mayoría comer helado para el desayuno, dormir afuera y cosas por el estilo. Sólo advierte que al día siguiente podrían lucir algo demacrados. "Sientes que te fuiste de fiesta, pero tienes una resaca por estar tan cansado", dijo la actriz. Para la película, pensó en el director puertorriqueño Miguel Arteta. Habían trabajado juntos en otra comedia familiar, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. "Quiero tanto a Jen. Ella saca lo más optimista y mejor de mí", dijo Arteta. "Además, ¿cómo puedes decir no a una película llamada Yes Day?" Arteta fue quien sugirió que el personaje del esposo fuera de origen latino y que los hijos fueran birraciales para reflejar una familia más moderna. A Garner le encantó a la idea. El director sugirió a Ramírez, quien nunca había hecho comedia, pero Arteta había visto chispas de comediante en su actuación en Joy (Joy: El nombre del éxito). Ramírez nunca había conocido a Garner antes pero congeniaron inmediatamente. También le dio mucha energía positiva al a veces caótico plató (en el buen sentido) y estaba encantado de poder hacer algo diferente. "Me encanta la comedia como un vehículo para hablar de asuntos más profundos que están pasando en la sociedad", dijo Ramírez. "Estoy muy agradecido con Jen y Miguel porque este es un reflejo del mundo en que vivimos. En una gran ciudad multicultural como Los Ángeles y un estado como California, estas son las familias que ves todos los días. Es importante ver eso en pantalla". Yes Day está llena de escenas de comedia física, desde una épica batalla con globos de agua (que requirió cinco días de filmación y cerca de 30,000 globos) hasta una competencia para comer helado (con decenas de litros consumidos), que a veces requirieron de dobles de acrobacias. Garner convocó a la coordinadora de acrobacias Shauna Duggins, con la que ha trabajado desde la primera temporada de la serie Alias. Pero también va dirigida a los padres. "Es tan difícil encontrar algo que sea realmente divertido y atractivo para todos, de mi hija de 15 años a un niño pequeño. Y quieres que sea divertido de ver pero también le tienes que hablar a los padres", dijo Garner. "Por eso estoy tan orgullosa de esta película". Ya han recibido mensajes de madres de diferentes partes del mundo que están muy agradecidas porque la película también habla de las dinámicas matrimoniales. "De alguna manera, es también una historia de amor", dijo Ramírez, cuyo personaje tiene que aprender a ser un poco más estricto. Arteta y Garner están buscando la manera de volver a trabajar juntos. "Jen Garner fue la mejor socia como productora. Esta película viene directo de su corazón", dijo el director, quien añadió que ya están trabajando en una secuela. "Estoy muy emocionado porque esta familia es realmente especial. Realmente se aman, tienen esa química. Estoy contento porque todos quieren regresar". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste