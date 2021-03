Jugador de golf es regañado por su mamá por 'hacer trampa'

Viktor Hovland, el noruego sensación dentro del PGA Tour, recibió una llamada bastante peculiar cuando terminó la primera ronda de THE PLAYERS Championship.

Era su madre, desde Noruega, quien le preguntó si lo iban a penalizar por lo que había hecho en el hoyo 15 del TPC Sawgrass. El golfista no tenía idea de lo que hablaba.

Resultó que, durante su participación del jueves, el europeo movió la marca de su bola fuera de la línea de putt de un competidor, y se determinó que no pudo volver a colocarla en su lugar correcto.

Fue la mamá de Viktor quien le dijo que necesitaba revisar lo sucedido, por lo que regresó, junto a su caddie, al comité de reglas y preguntaron si existía algún video, porque no recordaba haberlo hecho. La grabación confirmó que Hovland no pudo poner la marca en su lugar original; en lugar de mover la bola hacia atrás de la cabeza del putter al lugar anterior, la movió en la dirección opuesta, lo que condujo a la penalización, informó Gary Young, oficial de reglas.

Posteriormente, el PGA Tour comunicó que fue sancionado con dos golpes, bajo la Regla 14.7 por jugar la pelota desde el lugar equivocado.

"Le envié el video, está satisfecho con el resultado de la penalización. Entiende la regla, pero sabía que lo había hecho", añadió Young al portal del circuito.

Si no fuera por su madre, Hovland no se hubiera acercado a la mesa para preguntar sobre su infracción, misma que le costó y no pasó el corte en THE PLAYERS para el fin de semana.