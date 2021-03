Se registra accidente vial frente al teatro Nazas de Torreón

La tarde de este viernes se registró un accidente vial frente a las instalaciones del Teatro Nazas de la ciudad de Torreón.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:30 horas en el cruce de la avenida Matamoros y la calle Cepeda.

Los primeros reportes indicaron que una camioneta Nissan Xtrail, color gris, de reciente modelo, se desplazaba de oriente a poniente por la avenida Matamoros.

La unidad se impactó contra un automóvil Dodge Attitude, color amarillo, el cual circulaba de sur a norte por la calle Cepeda y no respetó la preferencia. No se reportaron personas con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja.

Un elemento pedestre de la Dirección de Tránsito y Vialidad, fue el primer en atender el reporte.

Finalmente, el personal del departamento de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, tomó conocimiento de los hechos. El conductor responsable deberá responder por los daños materiales ocasionados y cubrir el pago de las multas que se le impongan.

Cabe mencionar que las unidades permanecieron varios minutos en medio de la vialidad, obstruyendo el paso de los vehículos.