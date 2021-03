Cuestionan al Municipio por resultado de revisión

Ediles de oposición en el Cabildo de Torreón se pronunciaron respecto a los resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas del Municipio de Torreón y sus organismos descentralizados, mismos en los que se da cuenta de observaciones e irregularidades millonarias.

El regidor de Morena, Ignacio Corona Rodríguez, recordó sus recientes reclamos sobre presunto desorden financiero durante el año 2020 y señaló que los resultados de la ASE confirman que existen situaciones de "falta de claridad y desorden generalizado en la administración municipal".

"Hay un desorden financiero en la tesorería de Torreón por las cifras que en su momento planteé, pero en la publicación de ayer que anuncia que la Auditoría Superior del Estado fincó observaciones por más de 200 millones de pesos, de alguna manera confirma lo que yo he estado diciendo. Hay que recordar que la ASE es la autoridad competente para poder decir si hay orden o desorden… Me parece que no le estamos dando la importancia necesaria, se lo están tomando con mucha ligereza y esto puede derivar en situaciones graves", manifestó.

Corona advirtió que seguirá en su insistencia por solicitar a la tesorería municipal una reunión en la que la titular de la oficina, Mayela Ramírez, explique los detalles de dichas observaciones realizadas al ejercicio de 2019, así como el tema de "Pagos con cheques y transferencias" en 2020, información que sin mayor explicación fue retirada de la página de Transparencia.

'NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO SEÑALAMOS'

Por su parte, la líder de la fracción del PRI en el Cabildo, la síndica Dulce Pereda, señaló que los fenómenos de desorden financiero en la presente administración se han venido denunciando desde su fracción de forma reiterada, por lo que lamentó que la tesorería y la alcaldía no tengan las respuestas adecuadas en ese tipo de señalamientos al momento de las auditorías.

"Nosotros no es la primera vez que lo señalamos, lo venimos señalando desde el inicio de la administración, este desorden administrativo que tienen y que se está reflejando ya en estas auditorías… No tienen cómo solventar todas estas observaciones, no es posible que la administración centralizada tenga 200 millones, pero la descentralizada trae casi 50 millones, más 70 del Simas ¿cómo es posible?".