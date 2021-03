Asegura Galván que ya quedó resuelto riego en Bosque

La Dirección de Obras Públicas de Torreón informó esta semana que la situación de abasto de agua potable en el Bosque Venustiano Carranza ha quedado resuelta, toda vez que se ha asegurado la mecánica de riego por aspersión mediante la conexión con las fuentes de abasto necesarias.

Así lo señaló el jefe de la oficina, Tomás Galván Camacho, e indicó que se ha trabajado en los últimos meses para llevar a cabo las acciones de interconexión correspondiente, así como las modificaciones necesarias al interior del propio espacio recreativo.

"Al momento tenemos cubierto ese tema, ya que las últimas acciones del año pasado fue (la construcción) un cárcamo que está en la esquina de Bravo y Cuauhtémoc que vino a reforzar el tema del agua tratada que necesita el bosque para su mantenimiento".

Galván recordó que el diseño del Bosque Venustiano Carranza se realizó pensando en la ubicación del mismo para aprovechar el tema de lluvias gracias a su nivelación en consideración a los sectores aledaños.

"El Bosque, desde su origen, es un vaso captador para toda la ciudad, en ese sentido las boca-tormentas que están ubicadas por la calzada Cuauhtémoc se están respetando, ya que en su momento ese excedente de agua que no se queda en los pavimentos puede ingresar al bosque, aclaramos, ya el tema del riego natural del bosque no es por anegamiento, es riego de aspersión, pero no podemos evitar el hecho de que el agua siga fluyendo, estamos facilitando eso para que las molestias en el perímetro del bosque no se den", explicó.

El funcionario destacó que además de las mejoras en el tema del riego se ha trabajado en otros aspectos para la mejora integral del espacio, principalmente con acciones de arreglo en las banquetas mediante un proyecto de alrededor de 10 millones de pesos, así como la renovación de los camellones perimetrales, la reforestación, entre otros.