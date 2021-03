Disney+ le roba mercado a Netflix

La entrada del servicio de streaming de Disney+ a finales del año pasado hizo que Netflix perdiera mercado en el país.

Cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU) indican que hay 11.1 millones de suscriptores de plataformas de video de paga por internet u OTT (Over The Top) de los cuales Netflix tiene el 74.6 por ciento al cierre del año pasado y Disney+ entró con un 5.3 por ciento de este negocio.

Sin embargo, la participación de mercado de Netflix cayó 2.6 puntos porcentuales en unos meses pues en junio del año pasado contaba con 77.2 por ciento del mercado de televisión de paga por internet.

Tras Netflix, el segundo OTT más utilizado en el país es Prime Video de Amazon con el 8.5 por ciento del mercado.

"El crecimiento acelerado de Disney+ lo posiciona en niveles cercanos al de plataformas que llevan cuatro años en el mercado como Prime Video y HBO", destacó Radamés Camargo, analista de la consultora.

Por otra parte, 9% de los usuarios que no cuentan con una suscripción a plataformas de OTT están interesados en adquirir una cuenta en los próximos seis meses.

El 45 por ciento dijo que la plataforma que contrataría es Netflix seguida por Disney+ con 37 por ciento, Prime Video con 11 por ciento, HBO Go con cinco por ciento y Blim con tres por ciento.