'Fui la primera oficial de policía en GP'

Ayer miércoles Zonia Dorotea Maldonado Medina recibió de manos de la alcaldesa Marina Vitela un reconocimiento a su trayectoria por ser una mujer destacada. Actualmente es abuela pero doña Zonia fue la primera mujer policía de Gómez Palacio.

Ingresó a la corporación a finales de la década de los ochenta y durante su tiempo en servicio sirvió con amor, sacrificio y respeto a la ciudadanía. "Mi padre siempre trabajó en presidencia en diferentes puestos, fue policía municipal y secretario de la sección 9 de Ferrocarriles de México", recuerda.

Ella se casó dos veces: la primera con un militar, un teniente de Infantería que perdió la vida en un accidente en Oaxaca. De él le quedó un hijo, entonces de 2 años de edad.

Posteriormente encontró nuevamente un compañero y contrajo nupcias por segunda ocasión, lo que provocó que nuevamente estableciera su hogar fuera de La Laguna, en La Paz, Baja California.

Por segunda ocasión enviudó debido a que su esposo enfermó de cáncer. Al verse sola con su hijo decidió regresar a su tierra y convivir con sus padres.

"Entonces con mi hijo me vine otra vez a Gómez Palacio y sabía que iba a necesitar estudiar y yo necesitaba trabajar pero al llegar mi padre no me dejaba, el problema es que no me duró él, ya mucho", dijo.

No pasó mucho tiempo antes de que su padre, Jorge Maldonado, también enfermara y perdiera la vida. Al poco tiempo lo hizo su madre. Al verse nuevamente sola y con su hijo decidió probar suerte.

"Un día pasé por el edificio de la Policía cuando estaba en la Mina y ahí estaba un amigo de la familia. Le pregunté si me darían trabajo ahí y me dijo que yo estaba loca. Insistí y me preguntó que si de verdad quería ser policía y yo le dije que sí, porque tenía el carácter y porque necesitaba mantener a mi hijo y sacarlo adelante. Él habló con el entonces director, que era Manuel Sandoval y me dio la oportunidad", recuerda. Comenzó a trabajar como celadora y revisaba a todos los detenidos ahí en la cárcel municipal.

"Nunca tuve miedo, yo me acercaba a las rejas y hasta eso siempre me trataron con respeto. Cuando cerraron la cárcel, yo le dije al director que a dónde me iba a mandar y me mandó al internado Francisco Zarco a cuidar a los niños y esa para mí fue una experiencia maravillosa", rememora.

Posteriormente fue enviada a cuidar varias casetas de policía y algunas otras labores de seguridad eventuales. "Esa fue mi vida y fue mi orgullo, duré más o menos 15 años pero luego tuve un accidente de trabajo donde me golpeé la espalda y la pierna. En el 2000 me pensionaron por ese accidente laboral, hoy me siento muy contenta", dijo doña Zonia, quien alegre recibió su reconocimiento como una mujer atípica, de carácter fuerte y alegre.