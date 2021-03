'BURNS' LE CAMBIA LA VIDA

"Excelente", con esa palabra agradece el actor de doblaje, Miguel Ángel Botello, la oportunidad le brindó la vida al darle voz en español al "Señor Burns" en Los Simpson luego de que la serie cesara los servicios de Gabriel Chávez por conflictos con la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales y el sindicato mexicano de actores (ANDA).

Miguel Ángel estuvo en Torreón con motivo de la Super-Con, que se realizó dentro de las actividades de Moorelear. Antes de atender a varios fanáticos que lo aguardaban para la selfie del recuerdo, charló en exclusiva con el Siglo de Torreón y lo primero que dijo fue cómo "Burns" lo impulsó a nivel profesional.

"Es la carta fuerte de mi carrera, es un personaje icónico para mí. Este personaje me abrió las puertas, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Me ha permitido que incluso de cursos de doblaje para otros países.

"Ahora, es muy padre que cuando a alguien le dicen que yo soy la voz actual de 'Burns' de inmediato me piden la foto, me piden que hable como el personaje o me solicitan que grabe mensajes; eso, la verdad es muy padre", dijo el oriundo de Durango y agregó que también dobla a otros personajes como el "Superintendente Chalmers" y "El hombre abeja".

Sobré cómo llego este trabajo, el también actor de teatro reveló cómo fue que Fox lo contrato tras el conflicto que se suscitara entre los antiguos actores de doblaje de Los Simpson y la cadena de televisión, la cual en la actualidad forma parte de Disney.

"Yo estaba laborando para otras series como The Contender, viene el conflicto de la empresa con la ANDA, se hace una huelga, cierran los estudios y entonces Marina Huerta, quien ahora hace a "Bart" y "Marge" y es directora de doblaje, tiene una empresa de este giro en México y un día me dice 'vas a hacer audición para Burns', entonces le pregunto, '¿Es neta que van a cambiar las voces?' y me confirma que sí.

"Termino de grabar y luego me pide una prueba para "Chalmers". Total, tres meses después me avisan y me dicen, 'Te quedaste con Burns y otros personajes', me puse feliz porque siempre había sido fan de Los Simpson", relató entusiasmado.

Sobre las predicciones de Los Simpson, Miguel Ángel comentó durante la charla que es un tema que le intriga demasiado. "Se han dicho tantas cosas del tema. Sin meterme en temas de conspiración, considero que hay gente pesada dentro de esto que tiene que ver con este rollo, he visto fotos como aquella de Trump con un cuate de Arabia o no sé bien de dónde que hasta el orden de cómo están acomodados en la caricatura así ocurrió en la vida real o el capitulo donde llevan un virus.

"No sé si son como profecías, es por eso que hay ponerle atención a Los Simpson para ver qué va a pasar en los siguientes años; no sé si le atinen o el equipo de personas que hacen los guiones analizan tanto la situación mundial que aciertan".

A 32 temporadas de estos personajes amarillos, Botello confía en que ellos todavía tienen mucho que dar y más ahora que Disney adquirió a Fox y con ello los derechos de su catálogo.

"Creo que esto es como la música, es como una cuestión generacional. Los chavos han visto capítulos de las nuevas temporadas y son fans, y los adultos son fans también, pero de las primeras temporadas.

"Ahora, no sé qué planes tenga Disney para Los Simpson, sin embargo, creo que la empresa hará un ´punch' con la serie; con Disney adentro esta franquicia seguramente le sacará provecho", comentó.

El actor, Miguel Botello, manifestó que además de Los Simpson, se encuentra trabajando para otros proyectos de TV y plataformas.

"Hay una serie que se llama Sucesión de HBO, de mis favoritas. También estoy en Outsiders, de Stephen King; en Medical Police, Colateral, Chernóbil y Vinil. En cintas he hecho El aro 2 y Alejandro Magno, entre otros. De igual manera hago audio libros".

En cuanto a la Comarca Lagunera, Miguel Ángel informó que ya tenía bastante tiempo de no venir. Recordó que hace años trajo al Teatro Isauro Martínez una puesta en escena.

"Hace como 20 años montamos El diluvio que viene y la obra se hizo tan bien que hicimos una gira por provincia y estuvimos en el Isauro Martínez y fue justo en Torreón, donde al ofrecer este montaje, me pidieron un autógrafo".