Yuridia también sufrió de acoso sexual

En el marco del Día internacional de la Mujer, la cantante Yuridia abrió su corazón para compartir con sus fans uno de los episodios más duros que le ha tocado vivir: el acoso sexual cuando era una niña.

La artista de 34 años confesó en su cuenta de Instagram se dijo una sobreviviente tras la fuerte experiencia que vivió en la casa de una amiga cuando estaba jugando con muñecas, se quedó sola y el hermano de su amiga entró a la habitación y se bajó los pantalones frente a ella.

La intérprete de Ángel recordó el miedo que sintió en aquél momento y cómo, a su corta edad, intentó huir del peligro.

"Así de pequeña era yo cuando me enteré lo que era el acoso sexual (abuso infantil). No encontré mejor día para contarlo que este: el Día internacional de la Mujer. Me siento cómoda contando esto porque después de todo soy sobreviviente, puedo decir que pude lograr cosas en mi vida y que al final de todo encontré la paz y la felicidad que los seres humanos, por instinto, buscamos.

"Estaba en casa de mi vecina jugando a las muñecas en su habitación cuando de repente me quedé sola, al minuto entra su hermano que en ese entonces quizás tenía 18, se bajó los pantalones y mientras me miraba a los ojos y se reía se comenzó a tocar de forma explícita. "En ese momento recuerdo haber sentido mi corazón a punto de explotar de lo rápido que latía, no sabía qué significaba eso pero entendía que no era bueno, me metí en la cama de abajo en la litera de mi amiga porque él estaba bloqueando la puerta, yo me sentía un animal acorralado, cuando están a punto de matarlo", se lee en el inicio de su mensaje, el cual acompaña con una fotografía de sí misma cuando era una niña.

"No soy de creer a lo loco en cosas, pero ese día estoy segura que tenía un ángel que me cuidaba pues el hermano mayor de mi vecina se cansó de hacer lo que estaba haciendo, se subió el pantalón y se fue, no me puso ni una mano encima o quizás no alcanzó a hacerlo. Cuando salí de esa casa me sentí más libre que un pájaro, ¡volé! y aunque el daño ya estaba hecho, por naturaleza pensé que así era la vida, que no tenía que contarle a mi mamá porque la culpa la tenía yo".

En su largo texto, Yuridia enfatiza que aquella vez no fue la única, sino que episodios como ese le han ocurrido muchas veces, en los que lamentablemente había pensado que "era su culpa y se lo merecía"; la cantante aprovechó para agradecerles a las mujeres que salieron a marchar ayer a las calles, pues "hace falta luchar por la seguridad de saber que nada malo nos tiene que pasar sólo porque somos mujeres":

"Eso siempre fue constante y tuvieron que pasar 34 años para que ya hiciera cuentas y me enterara de todas las veces que me pasó algo así y lo dejé pasar porque siempre creí que me lo merecía. Quizás esta historia esté de más o puede ser que no, pero tenía que decir que agradezco a las mujeres que han salido a la calle a luchar por lo que nos pertenece: LA SEGURIDAD DE SABER QUE NADA MALO NOS TIENE QUE PASAR SOLO PORQUE SOMOS.MUJERES", finalizó.