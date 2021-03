Asegura Profeco que comprar en Facebook es como comprar en tianguis

Adquirir un producto en un semáforo, en el tianguis o en Facebook es prácticamente lo mismo, no hay garantías ni opciones de reclamar, porque una vez que se compra el producto no hay manera de ubicar al proveedor después de la transacción, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheeld.

Por ello, la Profeco promoverá que los vendedores de bienes y servicios que cumplan con los principios básicos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y con la Norma Mexicana en Comercio Electrónico, obtengan el Distintivo Digital Profeco.

Durante la sesión de la Comisión de Mercadotecnia y Publicidad de la International Chamber of Commerce (ICC) México, en la que se presentó el Distintivo Digital Profeco, Sheeld armó que se quiere evitar que los consumidores compren un artículo en plataformas en donde el proveedor se desaparecerá.

"Cuando compro algo en un semáforo, o voy a un tianguis, sé que aunque sea el mundo material, el comercio tradicional, estoy en el mercado informal, en un descuido hasta en el mercado negro, hasta cosas robadas estoy comprando", afirmó.

Comparó que comprar en la calle es casi lo mismo que hacerlo en internet, si no se conoce al proveedor. "¿Cuál es el semáforo del comercio electrónico? Facebook. Comprar en Facebook es comprar en el semáforo, no sabes ni a quién, y cuando regreses ya no está el proveedor, por eso yo comparo la venta de los semáforos con Facebook".

Tal y como se vio con la venta de oxígeno, con el apoyo de Facebook se bajaron más de 7 mil perfiles, porque se cometieron fraudes y abusos de todo tipo.

Dijo que es también como el caso de Alibaba que "es imposible que saque el distintivo digital, es la antítesis de todo lo que estamos haciendo, esos señores piensan efectivamente que los consumidores somos una nebulosa en el espacio, no somos nada, somos una fuente de ingresos".

¿Qué es el distintivo Profeco?

La subprocuradora de Profeco, Surit Romero, expuso que "el distintivo digital Profeco es un reconocimiento que la procuraduría otorgará a los proveedores de bienes productos y servicios que se destaquen por cumplir con los principios básicos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y con la Norma Mexicana en Comercio electrónico".

De lo que se trata es de evitar "prácticas comerciales abusivas, desleales o engañosas, (de lo que se trata es de) que creen y difundan publicidad veraz, comprobable y clara, y que establezcan mecanismo internos para prevenir, atender y satisfacer quejas y reclamaciones".

Añadió que cualquier persona física o moral que sea proveedor, y venda a través de medios digitales podrá obtener este Distintivo Digital Profeco, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se piden.

El objetivo es que "el consumidor tenga más seguridad al comprar con el proveedor quien tenga el Distintivo; genera confianza en los consumidores, debido al compromiso adquirido por los proveedores que lo obtienen; distingue eficazmente a los proveedores comprometidos que respetan la legislación nacional de quienes no se apegan a ella".

A los que consigan este distintivo serán parte del Padrón de Proveedores Responsables en Comercio Electrónico, además de que se difundirá en medios y redes sociales institucionales.