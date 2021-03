Localizan cuerpo con huellas de violencia en un camino de terracería

El cadáver de un hombre fue localizado el mediodía del pasado domingo sobre el camino de terracería que conecta los municipios de Mapimí y Tlahualilo, Durango.

Según los primeros reportes, el domingo, habitantes de Bermejillo que caminaban por el citado camino observaron el cuerpo tirado boca arriba, por lo que de inmediato se comunicaron al sistema estatal de emergencias 911 para realizar el reporte.

Hasta el lugar, ubicado cerca del poblado La Jarita, acudieron los agentes de la Policía Municipal de Mapimí, quienes confirmaron el hallazgo.

Tras acordonar el área, los uniformados dieron parte al Gabinete de la Vicefiscalía General del Estado, región Laguna, integrado por los elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), el agente del Ministerio Público y peritos.

Sin identificar

El personal de la unidad de Servicios Periciales, dio fe del hombre sin vida, el cual se encontraba tirado boca arriba sobre el camino de terracería, y a simple vista presentaba golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, no logró su identificación, ya que entre sus pertenencias no se encontró alguna documentación oficial. Se trata de los restos de un hombre no mayor a los 30 años de edad, de 1.75 metros de estatura, complexión delgada, tez morena, con cabello corto y barba recortada.

El ahora fallecido vestía playera de color morado, sudadera en color gris con letras azules, pantalón de mezclilla azul y tenis.

Investigación

El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente y tras la recopilación de las evidencias en la escena del crimen, ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor, con la que se determinará la causa formal del deceso.

Hasta el momento se desconoce cómo terminó el hombre muerto en el camino de terracería, así como la identidad de los implicados en el homicidio.

HALLAN A

Un hombre sin vida

Identificación

Las autoridades esperan que en las próximas horas, la víctima sea identificada por sus familiares en las instalaciones del anfiteatro de la Vicefiscalía región Laguna.

30

AñOS

De edad, máximo, tenía el hombre que fue localizado muerto en un camino.

NúMERO Fotos: La i

Tel.- 7166012