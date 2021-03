El Haragán y Cía. lanzan nuevo trabajo

Tras lanzar su nueva canción inédita, YaYo, El Haragán y Cía, continúa con los festejos de sus tres décadas de existencia dentro de la ruta del rock nacional y ahora, Luis Álvarez y compañía han sacado cinco de sus temas más importantes de su cancionero en formato acústico y en trío, que lleva por nombre Sesiones acústicas.

Las canciones que forman parte de este nuevo trabajo sonoro son: El camino del corazón, No estoy muerto, Me siento mal, Antes me gustabas y La vida. Estos temas ya están disponibles en las plataformas.

"Quisimos presentar estas canciones que estuvimos grabando a trío. Las teníamos enlatadas. Sin embargo, se nos hizo importante y a manera conmemorativa por estos 30 años presentarlas a la luz pública para que puedan disfrutar de estas versiones, como un regalo para todos nuestros fans, y también a manera de entretenimiento para estos tiempos que estamos viviendo. Son canciones que pertenecieron a la época de A Capella en versiones acústicas y trío", comentó su líder y cantante, Luis Álvarez.

Es así que El Haragán y Cía. continúa su marcha hacia su tan esperado y ansiado concierto programado para el 25 de septiembre de 2021 en el Auditorio Nacional, donde contarán con importantes invitados.

Luis Álvarez comenzó a tocar la guitarra a sus diez años y fue en su adolescencia cuando inició a girar en líneas del metro y rutas de camión durante la década de los ochenta. Después, participó en un concurso de compositores.

El locutor en turno al presentarlo dio por error el nombre que cambiaría su vida, con ustedes "El Haragán y su canción Luis Álvarez". De ahí, partió una carrera musical que va acompañada con más de 15 placas discográficas, de las cuales se han desprendido canciones que retratan nuestra urbanidad y una que otra anécdota picaresca.