Grupos delincuenciales buscan desestabilizar Jalisco: Alfaro

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que los grupos delincuenciales que operan en el estado buscan generar miedo y desestabilizar a la entidad para intentar hacer creer que no hay avances en la agenda de seguridad.

"No me voy a distraer, estoy en la primera línea de batalla, asumo mi responsabilidad como gobernador de Jalisco para enfrentar este reto sin titubeos. No vamos a descansar, estamos concentrados y coordinados. Quiero decirle al pueblo de Jalisco que en esta lucha en la que estamos comprometidos todos, porque es nuestra casa, porque está en juego el futuro de nuestros hijos y nuestras familias, yo sé que vamos a contar con el respaldo de los jaliscienses. No vamos a fallar, vamos a defender a Jalisco", dijo.

Además, reconoció la reacción del Gobierno de la República para ajustar su estrategia e incrementar la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional tras los hechos ocurridos en la colonia La Jauja, en Tonalá, donde 11 personas fueron masacradas en la vía pública por un comando.

"Sin duda, este llamado fue oportuno y quiero reconocer la reacción del Gobierno de la República para poder ajustar algunas cuestiones de la estrategia y para reforzar la presencia del Gobierno Federal en nuestro Estado, en los últimos días han llegado más elementos y hemos podido revisar juntos, con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, la estrategia con la que vamos a enfrentar estos días tan complicados", indicó el titular del Ejecutivo estatal.

Alfaro recordó que ante el proceso electoral que se avecina, los intereses de personas para desestabilizar a Jalisco son enormes, pero afirmó que el Estado hará su parte para mantener el orden y generar un ambiente de tranquilidad que contribuya a recuperar la paz para los jaliscienses.

Sin embargo, aclaró que en Jalisco jamás se va a jugar a la política con el tema de seguridad. "Sabemos que hay quienes pueden querer hacer de la violencia un arma y una herramienta para incidir en la estabilidad y gobernabilidad del Estado de Jalisco, pero para enfrentarlo solamente contamos con la capacidad que tengamos para coordinarnos y organizar las fuerzas del Estado, de los municipios y de la Federación para trabajar juntos en un solo propósito. En este sentido, con el tema de seguridad en Jalisco no se va a jugar jamás a la política, hay una mesa de trabajo donde trabajamos todos para poder enfrentar este enorme reto", señaló.

Presumió que de acuerdo con la actualización de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco mantiene una baja en los delitos patrimoniales, los cuales se redujeron 53.7% en febrero de 2021 comparado con el mismo periodo de 2018, cuando concluyó la anterior administración estatal.

Además, se redujo una tercera parte la incidencia delictiva general en febrero de 2021, comparado con febrero del año 2018.

De frente, como siempre ha sido, este es un mensaje para el pueblo de Jalisco en materia de seguridad. Hemos vivido días difíciles, pero aquí te explico en dónde estamos parados con corte al mes de febrero, qué sigue y cómo Jalisco se defiende de la delincuencia: pic.twitter.com/coRybrDvqe — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 5, 2021